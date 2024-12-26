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Самарский Союз архитекторов вступился за проект «шишиги-летуны»

26 декабря 2024 10:51
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Самарский Союз архитекторов вступился за проект «шишиги-летуны»

Представители профессионального сообщества высказались на тему одного из самых громких скандалов 2024 года, пишет Обоз.инфо.

Речь идет о проекте «шишиги-летуны», вызвавшего неоднозначную реакцию у части горожан.

В рамках арт-проекта в историческом центре города были установлены маленькие фигурки сказочных человечков, которые были названы словом, позаимствованным из фольклора Самарской области. Именно оно сыграло злую шутку с авторами проекта, архитекторами Дмитрием и Марией Храмовыми, писателем Денисом Либстером и иллюстратором Еленой Загородневой.

Дело в том, что в русском фольклоре шишига — это бес, нечистая сила. Православные и иные активисты сочли несчастных самарских «шишиг-летунов» пропагандой зла и даже просили правоохранителей провести проверку в отношении авторов проекта.

Однако как сообщал журнал «ДЕЛО», сотрудники СКР ожидаемо ничего преступного в «шишигах» не нашли. Подробнее о резонансом противостоянии «ДЕЛО» рассказало в проекте «Люди года» в рубрике «Скандал года».

Спустя несколько месяцев после «битвы» свое слово сказали представители Самарской региональной организации Союза архитекторов России.

Союз «считает недопустимым агрессивное вмешательство в творческий процесс формирования городской среды людей и организаций, не обладающих необходимыми для этого компетенциями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Представители Союза подчеркнули, что «десятки, если не сотни композиций, размещенных на фасадах зданий Самары, в сотни квадратных метров каждая, порой с очень неоднозначными сюжетами» не вызвали интереса у главных антагонистов проекта, которых в Союзе «обобщили» в «докторов филологии», «кандидатов мифологии» и «Союз православных женщин».

Скандал же авторы сообщения назвали «политизированной оценкой творческой деятельности» и подчеркнули «недопустимость навешивания ярлыков на авторов, замаскированных под «…сохранение духовно-нравственных ценностей…».

В Самарской организации Союза архитекторов России, как от лица самого союза, так и всей «архитектурной общественности», сообщили, что поддерживают проект «Туристический код исторического центра Самары», частью которого являются «шишиги».

«Туристический квест с акцентом на поиск миниатюрных скульптур, размещенных на значимых архитектурных объектах города, соединяет современное искусство, историческую архитектуру и инновационные подходы в сфере туризма, способствует развитию эстетического вкуса и креативности подходов в раскрытии туристического потенциала исторического города», — считают в организации.

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