Самарский регион вошел в тройку лидеров Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»

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В первый день весны в Самарском университете состоялась презентация третьего сезона Всероссийского конкурса «Твой Ход», который стартовал 25 января в День российского студенчества. Участниками мероприятия стали более 450 студентов из разных образовательных организаций региона.

Система образования в Самарской области направлена на создание максимальных условий для развития молодежи. Более 600 студентов, аспирантов и молодых ученых ежегодно становятся получателями различных видов региональных стипендий, денежных выплат, премий. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание открытому диалогу с учащейся молодежью, поддерживая идеи, которые способствуют развитию региона. По поручению Губернатора в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе разрабатывается проект строительства межвузовского кампуса, который должен стать еще одной точкой притяжения для студентов разных вузов страны.

«Самарская область является одним из студенческих регионов. У нас на достойном уровне развита высшая школа, у нас огромное количество студентов, и каждый по-своему талантлив. По статистике самарский регион является одним из активных участников конкурса и входит в тройку лидеров по количеству заявок. Участие в конкурсе позволяет не только найти единомышленников и реализовать свой проект, но и получить очень хорошие призы и подарки, стать миллионером», – подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Отметим, в 2022 году в конкурсе приняли участие более 6000 самарских студентов, из которых 15 прошли в финал. Так, студенты Самарского государственного технического университета стали победителями трека «Делаю» и выиграли 1 миллион рублей на реализацию своего проекта «Добро пожаловать в педагогическую профессию, или небезразличным вход разрешен».

Гранты Всероссийского конкурса получили проекты Самарского университета. На реализацию творческого фестиваля молодежи «Праздник улицы В.П. Лукачева» экспертная комиссия рекомендовала выделить грант в размере 650 тысяч рублей. Студентка вуза Валерия Богаткина, которая представляла проект на конкурсе, считает необходимым привлечь к традиционному весеннему студенческому празднику больше внимания, сделать его масштабнее, интереснее и красочнее. Уже в мае текущего года идея получит воплощение в жизнь.

Также грант в размере 215 тысяч рублей получил и проект «7 Молодежная аэрокосмическая конференция «Луноход-1» активиста Молодежной аэрокосмической школы и Центра беспилотных систем Татьяны Старостиной.

Самарский государственный университет путей сообщения занял 13-е место и вошёл в ТОП-50 университетов России по индексу эффективности воспитательной деятельности. А его студенты, принимавшие участие в конкурсе, выиграли памятные подарки, сертификаты, путевки «Больше, чем путешествие».

Главная цель Всероссийского конкурса – сформировать сообщество молодых людей, готовых активно участвовать в развитии вузов и студенческой среды.

Сделать ход и принять участие в конкурсе могут как студенты вузов, так и учащиеся 11 классов, и студенты последнего курса образовательных организаций среднего профессионального образования. Регистрация открыта на платформе проекта по ссылке: https://tvoyhod.online.

«В настоящее время на платформе зарегистрировано более миллиона двухсот тысяч студентов. В зависимости от того, что студент выберет, он может участвовать в конкурсных треках, может реализовывать свои проекты, может проходить опросы и выражать свое мнение, может стать частью сообщества. Все зависит от того, в каком направлении ребята планируют развиваться», – пояснил заместитель руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Александр Веюков.

В рамках презентации федеральные эксперты провели мастер-класс, на котором разобрали этапы конкурсного трека «Делаю», помогли заполнить заявки. Также состоялся и отбор в продюсерский центр. Формируя «Лигу будущего», студенты вносили свои предложения по улучшению вуза, региона и страны.

Конкурсная часть проекта включает в себя 2 трека - «Определяю» и «Делаю». Участники первого трека присоединяются к проведению опросов и исследований, а также предлагают решения по изменению среды вуза и улучшению учебных заведений.

В рамках трека «Делаю» конкурсанты должны создать и реализовать проект в составе команды до 4 человек, включая лидера. В результате будут определены 200 проектов, лидеры которых получают премию в размере 1 миллиона рублей.

Фото: департамент информационной политики СО