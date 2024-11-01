Самарские военные следователи искали мигрантов на складе «OZON»

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1 ноября сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно с миграционной службой, а также при поддержке бойцов ОМОН провели рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет, на складе сбора заказов «OZON» в г. Чапаевск Самарской области.

В ходе рейда выявлены 20 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, они были доставлены в военный комиссариат Самарской области, и привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.