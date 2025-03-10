Самарские транспортные полицейские присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»

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Руководство, сотрудники и представители Совета ветеранов Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом».

В ходе мероприятий женщин-ветеранов органов внутренних дел на транспорте, а также вдов сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, посетили сотрудники линейных отделов полиции. Полицейские поздравили их с праздником, поблагодарили ветеранов за многолетний труд и неоценимый вклад в обеспечение правопорядка и воспитание молодых сотрудников. Женщинам подарили подарки и цветы, а также памятки с информацией о том, как не стать жертвой мошенничества.

Сотрудники отдела по работе с личным составом и председатель совета ветеранов линейного управления посетили женщину, которая в 2003 году потеряла и мужа, и сына. Оба они были сотрудниками милиции, погибшими при исполнении служебных обязанностей. Полицейские регулярно посещают семью погибших. В этот весенний праздник пожелали женщине крепкого здоровья и всего самого доброго.

Начальник Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в преддверии Международного женского дня поздравил двух сотрудниц линейного управления, чьи мужья погибли в зоне специальной военной операции.

Сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.