Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов

120

Самарские таможенники провели ряд проверок на внутреннем рынке Самарской и Оренбургской областей, в результате которых изъяли из незаконного оборота порядка 3 тыс. единиц электронных устройств на сумму более 80 млн рублей. Это мобильные телефоны и аксессуары к ним, планшеты, электросамокаты, электроинструменты.

Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения. Так, было выявлено 14 точек продаж незаконно ввезенных товаров в Самарской области, 5 – в Ульяновской области, 8 – в Оренбургской области.

По результатам проверочных мероприятий техника признана незаконно ввезенной. Сведения о декларациях на товары отсутствовали в базах данных таможенных органов.

Таможенные органы обращают внимание, что предприниматели могут оформить незаконно ввезенные товары путем подачи таможенной декларации в течение месяца со дня вынесения решения по результатам таможенного контроля.

Некоторые из них уже воспользовались своим правом и подали 20 таможенных деклараций, перечислив в федеральный бюджет более 22 млн рублей, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

фото: Михаил Жиряев/ Приволжское таможенное управление