Самарские сотрудники полиции и общественники рассказали, как противостоять мошенникам

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Мероприятие проводилось с активом филиала «Дворца ветеранов».

Сотрудники полиции и представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре провели для актива филиала «Дворца ветеранов» лекцию о противодействии мошенникам.

В рамках встречи полицейские, председатель Общественного Совета Юрий Силантьев и общественник Наиль Мустафин рассказали собравшимся об распространенных схемах мошенничества, а также о методах защиты от них.

Сотрудники полиции объяснили, какие существуют способы защиты личных данных и финансовых средств, подчеркнув важность проверки информации перед совершением каких-либо операций и рассказали о том, как противостоять злоумышленникам в сети Интернет.

Общественники призвали собравшихся быть бдительными и осторожными, а также посоветовали обращаться в полицию в случае столкновения с мошенническими действиями.

В завершение мероприятия Юрий Силантьев призвал поделиться полученной информацией с родными, соседями и близкими.