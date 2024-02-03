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Самарские школьники представили мастер-классы об архитектуре региона на выставке "Россия"
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Самарские школьники представили мастер-классы об архитектуре региона на выставке "Россия"

3 февраля 2024 21:36
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На стенде Самарской области ребята показали видеообзоры обучения и предложили гостям поучаствовать в интерактиве.

На стенде Самарской области продолжаются недели образования и науки (0+). Свою программу представила команда межрегионального форума "Созвездие IQ — Самарский НАНОГРАД", сообщает sovainfo.ru.

Форум организован министерством образования и науки Самарской области при поддержке АНО "Школьная лига РОСНАНО" и проводится с 2015 года. Каждый год свои таланты и способности на форуме показывают одаренные дети из Самарской области и других регионов России. Перед юными дарованиями ставят задачи ведущие бизнес-компании страны. В процессе обучения ребята предлагают свои креативные решения. И многие из них получают воплощение.

Форум собирает одаренных школьников, показавших высокие результаты в научной, образовательной, социально-общественной и технической деятельности, в олимпиадном движении и творчестве, приглашает для участия крупнейшие предприятия реального экономического сектора Самарской области, представителей бизнеса, людей, добившихся успехов в бизнес-сфере, ведущих преподавателей вузов региона и кураторов – студентов, занимающихся проектной деятельностью. Ежегодно в работе форума участвуют более 100 школьников.

На стенде Самарской области ребята показали видеообзоры обучения и предложили гостям поучаствовать в интерактиве: участники встречи могли предложить свои идеи и пожелания о том, какие функции можно добавить в работу голосовых помощников.

Помимо образовательной программы посетителей выставки ждут мастерские по интересам, спортивные и музыкальные соревнования, мастер-классы. Внимание гостей нашего стенда привлек мастер-класс об уникальной самарской архитектуре "Архитектурный скетчинг", который представили учащиеся самарской школы № 124. Участники мастер-класса могли нарисовать достопримечательности архитектуры Самарской области, а из пазлов выложить памятники и узнать их историю. Готовые картины гости с удовольствием забирали на память о нашем регионе.

Стоит отметить, что подготовили этот мастер-класс сами самарские школьники, которые углубленно изучают технологии проектирования. Во время мастер-класса ребята подробно рассказывали историю зданий и улиц.

Еще один мастер-класс "Самарские окна" был посвящен деревянному зодчеству – участники могли изготовить наличники, ориентируясь на старинные образцы и создавая собственные неповторимые узоры.

Мастер-классы от самарских школьников пользовались огромной популярностью. В субботу их посетило более 200 человек.

"Нам очень приятно, что наши мастер-классы оказались так востребованы. Гости выставки проявили такой большой интерес к самарской архитектуре, творчеству наших детей, все с удовольствием рисовали, клеили и мастерили самарские наличники, интересовались историей самарского края. Нам, влюбленным в Самару, было очень приятно, и такой отклик может только воодушевлять. Выставка "Россия" - прекрасное масштабное мероприятие, где можно познакомиться с культурой, архитектурой , промышленностью, сельским хозяйством – достижениями регионов в самых разных сферах. Безусловно, мы все проголосовали за стенд Самарской области как за самый лучший, инновационный, и нам есть чем гордится", - поделилась впечатлениями Татьяна Железникова, директор самарской школы № 124 с углубленным изучением отдельных предметов.

О своем участии рассказали и ученики школы:

"Мы в восторге от выставки. Участие в таком проекте бесценно, мы надеемся, что еще сможем представить здесь свое творчество, свои идеи. Здорово, что школьники и студенты могут участвовать в таких проектах. Это, несомненно, важно для нашего будущего".

Все активности стенда Самарской области направлены на то, чтобы каждый гость познакомился с регионом и запомнил, как важно гордится своей Родиной. Выставка "Россия" помогает осознать и почувствовать силу и величие страны.

Международная выставка-форум "Россия" (0+), которая проводится по инициативе Президента России Владимира Путина - это патриотический центр, где все достижения регионов собраны на одной площадке.

 

 

 

Теги: Мероприятия Москва Самара

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