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Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
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Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»

28 февраля 2024 15:59
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С 29 февраля по 3 марта на выставке «Россия» состоится I Открытый Всероссийский слет бардовского движения «Чтобы пели наши песни, как свои».

С 29 февраля по 3 марта в рамках Международной̆ выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится I Открытый Всероссийский слет бардовского движения «Чтобы пели наши песни, как свои». Проект реализуется Фондом Олега Митяева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За 4 дня более 1500 зрителей вживую смогут услышать ярких артистов жанра авторской песни разных поколений, а также специальных гостей. Участие в проекте примут: Никита Высоцкий, Евгений Маргулис, Тимур Шаов, Хор Сретенского Монастыря, Раиса Нур, арт-зонг дуэт «Мастер Гриша» в составе Бориса Кинера и Михаила Цитриняка; Тимур Ведерников, группа «Ирония судьбы» в составе Алексея Хомчика, Александра Фомина, Родиона Марченко, Алексея Григорьева, Ивана Ялынского (художественный руководитель коллектива – народный артист России Олег Митяев). Зрители услышат выступление ансамбля «Песни нашего века»: Галина Хомчик, Валерий Мищук, Константин Тарасов, Сергей Хутас, Дмитрий Богданов. А также песни в исполнении известных бардов - Романа Ланкина, Натальи Кучер, Ларисы Брохман, Николая Гринько, Маши Кац, Натальи Дудкиной, Андрея Крамаренко, Дмитрия Вешнева и других артистов.

Большинство этих исполнителей нашли своего слушателя и получили известность благодаря Грушинскому фестивалю – самому крупному в стране фестивалю авторской песни, который ежегодно проводится в Самарской области. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Грушинский фестиваль – это уникальное явление, которое в регионе бережно сохраняют и поддерживают. «Фестиваль объединяет людей из разных регионов, из разных городов, из разных стран, — отметил Дмитрий Азаров. - Вместе с признанными мэтрами авторской песни на сцену выходят молодые и совсем юные исполнители. Выходят мальчишки и девчонки с гитарой, и именно они - залог того, что Грушинскому фестивалю быть».

Помимо большого летнего фестиваля в Самаре проводится и Зимний Грушинский фестиваль. А в этом году одновременно прошел патриотический фестиваль бардовской песни «Za Победу», который вырос из одной из сцен большого Грушинского. Презентация Зимнего Грушинского фестиваля состоялась на стенде Самарской области на выставке «Россия» 22 февраля. Ведущей фестиваля на выставке «Россия» была легенда советского и российского телевидения Анна Шатилова. "Мы очень постарались воссоздать в миниатюре атмосферу фестиваля. Даже если вы там не были, глядя на этот огонь, легко представить, что мы сидим вокруг костра, под звездным небом, наслаждаясь музыкой и дружеским общением", - обратилась к гостям Анна Шатилова.

Теперь у посетителей выставки «Россия» появляется возможность познакомиться с маститыми представителями жанра авторской песни, пообщаться вживую с легендами бардовской песни и довести до совершенства свои творческие навыки на I Открытом слёте бардовского движения. Участники проекта – это более 100 одаренных авторов и исполнителей из числа и детей, и молодежи из разных городов России: Новосибирска, Кемерова, Екатеринбурга, Барнаула, Калининграда, Казани, Тюмени, Томска, Нижневартовска, Куйбышева, Новоуральска, Кольцова, Искитима, Алдана, Южно-Сахалинска, Томмота, Нерюнгри и других, а также участники из Беларуси.

Главное событие I Открытого слёта бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои» – конкурс авторской песни: победители детского конкурса «Наша смена» автоматически пройдут отбор на участие в ежегодной общеразвивающей программе Фонда Олега Митяева в МДЦ «АРТЕК» в Крыму. Победители взрослого конкурса (с 18 лет) будут приглашены для участия в творческой программе на 48 Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни на Южном Урале и на 51 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской области.

Программа слёта включает в себя фотовыставку, перфомансы в исполнении актёров московских театров. А уникальные фотографии можно будет сделать в тематической фотозоне.

I Открытый слёт бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои» – это открытое мероприятие для всех желающих посетить концерты и мастер-классы, принять участие в конкурсах и просто поднять себе настроение. 4 дня слёта предоставляют уникальную возможность погрузиться в уютную, дружественную атмосферу в лучших традициях ландшафтных фестивалей авторской песни, провести время с семьей, познакомить детей с классикой и новинками бардовской песни.

Кульминацией проекта станет гала-концерт на сцене Большого концертного зала ВДНХ (павильон №75).

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Мероприятия Москва Россия Самара

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