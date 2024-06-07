На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»

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6 июня на Международной выставке-форуме "Россия" масштабно отпраздновали 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одним из наиболее ярких мероприятий праздничной программы стал массовый поэтический флешмоб, в ходе которого отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зеленый…» — одновременно прочитали более 500 человек.

Мероприятие прошло в Павильоне № 75 «Регионы России». Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов.

«Сегодня 225 лет со дня рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Это значимое событие, как у нас принято на Выставке, мы отмечаем все вместе, взрослые и дети, представители всех регионов. Важно, что к нам присоединились и иностранные гости — участники Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+. Пушкин — создатель нашего современного русского языка. Его произведения нетленны и их знает весь мир, они объединяют нашу страну, и мы ими гордимся», — сказала заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина.

Чествование великого поэта и писателя продолжилось красочным театрализованным шествием «Ай да Пушкин! Ай да Молодец!», участниками которого стали свыше 1000 человек. Дружной колонной в сопровождении духового оркестра поклонники творчества Пушкина обошли залы с экспозициями регионов и завершили праздничное шествие на выходе из Павильона.

В шествии прослеживались четыре сюжетные линии. Первая — «Пушкинский бал» — продемонстрировала персонажей пушкинского бала начала 19 века. Главными действующими лицами второй театрализации «Сказки Пушкина» стали любимые герои пушкинских сказок. Третья — «Ай да Пушкин молодец!» — прошла под современные барабанные ритмы: величайшего поэта прославила российская молодежь. И, наконец, почетное право сформировать четвертую сюжетную линию «Пушкин — поэт всех времен и народов» было предоставлено участникам международного молодежного театрального фестиваля БРИКС+, который проходит на Выставке с 1 по 8 июня.

В нем принимают участие представители семи стран — Индии, Китая, ЮАР, России, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Белоруссии. Сквозной линией фестиваля станут постановки «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина в интерпретации разных театральных школ.

«В творчестве Пушкина присутствует важная идея — принять то, что ты имеешь. И это откликается в душе, независимо от языка, на котором ты говоришь», — отметил участник Фестиваля, студент из Кейптауна Асанда Мнгади.

Фото: Сергей Баранов / Пресс-служба Выставки "Россия"