Самарские «серебряные» волонтеры – активная жизненная позиция и бескорыстное служение людям

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В Самарской области работают 74 волонтёрских отряда, объединяющих более 3500 участников в возрасте 50+. Направления их деятельности: социальное, экологическое, патриотическое, спортивно-оздоравливающие, культурно-творческое, а также помощь участникам СВО. На днях в регионе прошел форум «серебряных» волонтёров для координаторов и активистов добровольческих отрядов Добро.Центра «Молоды душой». В работу форума включились представители всех 37 муниципалитетов губернии. Более 50 участников получали знания, обменивались опытом, заводили новые знакомства.

В Самарской области ежегодно добровольцы старшего возраста проводят более 5 тысяч мероприятий. Как отмечают специалисты, благодаря мероприятиям по активному долголетию национального проекта «Демография», инициативному участию в патриотических акциях и встречах, пропаганде здорового образа жизни в обществе кардинально изменился образ пожилого человека. Как отметила главный консультант управления организации социального обслуживания департамента по делам инвалидов Министерства соцциально-демографической и семейной политики Мария Атякшева, старшее поколение – это авторитетные и инициативные люди, к мнению которых прислушиваются, на них равняется молодёжь.

«В Самарской области сформирована законодательная база, направленная на поддержку волонтёрского движения. Действуют и федеральные программы, к которым мы активно подключаемся. Вот и этот форум мы проводим в рамках проекта Добро.Центр «Молоды душой» при грантовой поддержке правительства Самарской области», – подчеркнул модератор встречи, руководитель Добро.Центра Сергей Андриянов.

Елена Владимировна Колесникова – координатор отряда «Комсомольцы-добровольцы» из Тольятти. Она объединила 25 волонтеров в возрасте 65+, которые участвуют в работе клубов «Третья молодость», где можно обсудить любые актуальные темы, и «Городист», собравшего всех, кто интересуется историей посёлка Шлюзовой.

Татьяна Петровна Щаева из посёлка Поволжский рассказала. Что изначально жители объединились, чтобы вместе решать проблемы посёлка – добиться ремонта поликлиники, привести в порядок памятные места. «С 2012 года сложился костяк активистов. И, когда началась спецоперация, у нас уже была слаженная команда добровольцев, готовых помогать», – рассказывает Татьяна Петровна. С 2023 года «серебряные» волонтёры из Поволжского связали и отправили для участников СВО 647 маскировочных сетей. Многие работают ежедневно по четыре-пять часов потому, что не могут оставаться в стороне, когда там, «за ленточкой» сражаются наши ребята, в том числе земляки, выросшие на их глазах.

«Мы тоже рукодельницы со стажем, – говорит Валентина Ивановна из посёлка Курумоч Волжского района. – Сейчас вяжем для солдат носки, пояса, шапочки. Пусть наши тепло и любовь, вложенные в каждое изделие, согреют и спасут бойцов».

Ирина Константиновна Артамонова из Самары рассказала, что волонтёры, работающие в Добро.Центре в ОДО, шьют марлевые салфетки для двух больниц, где лечатся раненые солдаты. Сама Ирина Константиновна ведёт мастер-класс по нейробике «Подзарядка для ума – путь к долголетию». Это комплекс суставной и пальчиковой гимнастики, направленный на развитие когнитивных функций.

«Серебряные» волонтёры уверены: их активная жизненная позиция и стремление помогать заложены с детства – сначала они были пионерами, потом комсомольцами, которые вели постоянную общественную работу.

В 2024 году более 100 тысяч человек в самарском регионе стали участниками мероприятий, организованных добровольцами старшего возраста. «От себя лично, от правительства Самарской области, от жителей, которых представляю, хотел бы сказать вам большое спасибо — вам и вашим товарищам, потому что добровольчество, бескорыстное, не мотивированное личными целями служение людям — это, наверное, самая высшая степень служения, которая есть», - неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встречах с волонтерами.

Фото предоставлено СРМОО «Центр социальных проектов»