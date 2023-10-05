Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Всероссийский молебен о Победе»

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В Самаре сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области присоединились к акции «Всероссийский молебен о Победе», которая проводится с мая текущего года. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца, постоянно пребывающий в Троице-Сергиевой лавре, побывает во всех 89 регионах Российской Федерации (около 100 российских городов). Каждый желающий сможет поклониться святым мощам, священнослужители и прихожане храмов будут молиться о военных, выполняющих свои боевые задачи в зоне проведения СВО.

5 октября мощи православного святого, являющегося покровителем воинов, прибыли в Софийский собор Самары из Пензы. Их встретил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Вместе с представителями органов исполнительной и законодательной власти, руководителями силовых структур и правоохранительных органов во встрече ковчега с мощами приняли участие сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии.

«Уникальность святого Георгия в том, что его имя объединяет не только верующих христиан. Лента, украшавшая некогда орден святого Георгия – высшую воинскую награду России, сегодня является символом Победы в Великой Отечественной войне. Она дорога всем нам, вне зависимости от национальности или вероисповедания» - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев.

В Софийском соборе мощи святого Георгия пробудут три дня. Из Самары ковчег с мощами отправится в Ульяновск, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области