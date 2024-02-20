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Самарские полицейские проводят встречи с подростками

20 февраля 2024 10:26
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Самарские полицейские проводят встречи с подростками

Полицейские на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений, а также на повышение правовой грамотности среди несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске сотрудники полиции вместе с представителями прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД капитан полиции Наталия Майдан рассказала воспитанникам о том, как правильно вести себя на проезжей части, как и где нужно переходить ее, объяснила правила поведения в период катания с горок, на коньках, а также о недопустимости выезда на проезжую часть. Начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Наталья Мишустина рассказала слушателям о видах правонарушений, основных пунктах административной и уголовной ответственности для несовершеннолетних, а также провела разъяснительную беседу для несовершеннолетних о вреде потребления наркотиков.

В Кошкинском районе старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Алексей Давыдов встретился с учащимися общеобразовательного учебного заведения. Полицейский напомнил подросткам об обязательном соблюдении «комендантского часа», о вреде употребления алкоголя, табачной продукции и других психотропных средств. Особое внимание инспектор обратил на правонарушения, связанные с управлением подростками транспортными средствами без права на их вождение. В заключение Алексей Николаевич подчеркнул, что если посвящать свободное время чтению любимых книг, занятию спортом и творчеством.

А в Жигулевске инспектор отдела по делам несовершеннолетних старший сержант полиции Юрий Чернов провел беседу с учениками школы, где рассказал о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых. Также вместе с ребятами разобрал, какие опасные ситуации могут подстерегать в быту, на дороге и других местах и рассказал, как их избежать.  Инспектор напомнил подрастающему поколению о безопасности на дороге, и напомнил о необходимости отказа от использования смартфона, наушников и других отвлекающих средств при переходе проезжей части.

Беседы прошли в доверительной обстановке, ребята задавали полицейским интересующие их вопросы и получали на них исчерпывающие ответы.

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