Самарские полицейские и общественники, в рамках акции «Вспоминая героев» провели урок мужества для школьников

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Сотрудники полиции организовали для ребят экскурсию в музей-панораму, где дети смогли познакомиться с историей Великой отечественной войны.

В целях нравственного и патриотического воспитания полицейские Самарского региона на постоянной основе проводят встречи с детьми разных возрастов.

Так, в Кинеле начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Ирина Янковская, заместитель начальника отдела – начальник полиции подполковник полиции Максим Блинов совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Романом Козаком в рамках акции «Вспоминая героев» организовали для детей сотрудников органов внутренних дел, и чьи родители находятся в длительной командировке экскурсию в тематический музей-панораму «Огненная дуга».

Музей посвящен участнику Курской битвы Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игишеву и героям боев на Тепловских высотах в 1943 году.

Детям подробно рассказали о подвиге батареи истребительно-противотанкового артиллерийского полка, о мужестве и стойкости участников боев, а также о их великой роли в Победе в Великой Отечественной войне.

Ребята получили уникальную возможность не только увидеть своими глазами множество экспонатов, техники, формы и быта Великой отечественной войны, но и внимательно рассмотреть многометровую панораму, в деталях воспроизводящую картину танковой битвы, побывать в настоящей землянке, воссозданной с большой точностью с использованием подлинных предметов времен Великой Отечественной войны.

Роман Козак отметил: «Подобные мероприятия необходимо проводить с подрастающим поколением. Очень важно сохранять историческую память и передавать ее следующим поколениям».

Экскурсия произвела на детей неизгладимое впечатление, они поблагодарили полицейских и общественников за организацию такой интересной поездки.

По приезде с экскурсии, сотрудники полиции напомнили ребятам о правилах поведения в общественных местах и в местах большого скопления людей, а также о правилах поведения в социальных сетях и цифровой гигиене.