Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники".
По системе «врач — пациент» в этом году медработники региона провели более 300 тысяч дистанционных консультаций 
Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.
Осторожно, дождь: ГИБДД ССО рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах
«В настоящее время жители СНТ готовят домовладения к приему газа. На сегодня «Газпром газораспределение Самара» догазифицировал 25 СНТ».
«Газпром газораспределение Самара»: в Жигулевске введен в эксплуатацию распределительный газопровод
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
Марафон «Поделись своим знанием»: Самарская область в десятке регионов страны по активности участия
В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов «Сокол», «Политехник» и «Жизнь».
Самарские поисковики принимают участие в окружном Cлёте поисковых отрядов «Никто не забыт»
Есть что показать и есть над чем работать.
На городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара» прошло выездное заседание гордумы Самары
5 октября мощи православного святого, являющегося покровителем воинов, прибыли в Софийский собор Самары из Пензы.
Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Всероссийский молебен о Победе»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские поисковики принимают участие в окружном Cлёте поисковых отрядов «Никто не забыт»

5 октября 2023 15:47
155
В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов «Сокол», «Политехник» и «Жизнь».

4 октября 2023 года на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоялось торжественное открытие окружного Слёта поисковых отрядов «Никто не забыт». В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов округа.

С напутственным словом к поисковикам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился помощник полномочного представителя Владимир Колчин: «Девятый Слёт поисковых отрядов «Никто не забыт» собрал лидеров поискового движения из всех регионов Приволжья. Здесь и молодые поисковики, и их наставники. Вы посвятили свою жизнь важному делу – сохранению памяти о тех, кто прославил нашу страну воинскими подвигами, чья самоотверженность, отвага и верность долгу являются примером для нас в служении Отечеству. Это и образец для подражания и воспитания молодежи. Уверен, что Слёт пройдет на высоком уровне и будет способствовать развитию поискового движения Приволжского федерального округа».

На протяжении нескольких лет участниками Слёта становятся поисковики из Самарской области. В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов «Сокол», «Политехник» и «Жизнь», а возглавляет команду председатель Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области, командир поискового отряда «Сокол» Евгений Ривкинд. Следует отметить, что в 2022 году самарские поисковики заняли почётное 3-е место.

С напутственными словами к поисковикам также обратились член Координационного совета Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» – представитель в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов, а также начальник отдела (военно-мемориального) департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов.

Слёт поисковых отрядов «Никто не забыт» – это важнейшее окружное мероприятие, направленное на формирование патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширение и продвижение поискового движения, распространение лучших практик в его организации и обмен опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества.

С 4 по 7 октября у поисковиков пройдут конкурсные испытания: «Визитная карточка команды», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография и ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи», «Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ».

Одним из итоговых мероприятий Слёта станет Круглый стол по вопросам гражданской поддержки СВО поисковыми отрядами и сохранения памяти её участников.

7 октября (в 11.00 по мск.) состоится торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного Слёта поисковых отрядов «Никто не забыт». В этот же день будут подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения, по восьми номинациям («За вклад в развитие поискового движения», «Результат», «Поддержка», «Средства массовых коммуникаций», «Вместе», «Инновация», «Наставник», «Воспитанник»).

 

Фото предоставлено пресс-службой  департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
149
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
235
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
200
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
235
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
216
Весь список