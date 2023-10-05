Самарские поисковики принимают участие в окружном Cлёте поисковых отрядов «Никто не забыт»

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4 октября 2023 года на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоялось торжественное открытие окружного Слёта поисковых отрядов «Никто не забыт». В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов округа.

С напутственным словом к поисковикам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился помощник полномочного представителя Владимир Колчин: «Девятый Слёт поисковых отрядов «Никто не забыт» собрал лидеров поискового движения из всех регионов Приволжья. Здесь и молодые поисковики, и их наставники. Вы посвятили свою жизнь важному делу – сохранению памяти о тех, кто прославил нашу страну воинскими подвигами, чья самоотверженность, отвага и верность долгу являются примером для нас в служении Отечеству. Это и образец для подражания и воспитания молодежи. Уверен, что Слёт пройдет на высоком уровне и будет способствовать развитию поискового движения Приволжского федерального округа».

На протяжении нескольких лет участниками Слёта становятся поисковики из Самарской области. В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов «Сокол», «Политехник» и «Жизнь», а возглавляет команду председатель Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области, командир поискового отряда «Сокол» Евгений Ривкинд. Следует отметить, что в 2022 году самарские поисковики заняли почётное 3-е место.

С напутственными словами к поисковикам также обратились член Координационного совета Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» – представитель в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов, а также начальник отдела (военно-мемориального) департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов.

Слёт поисковых отрядов «Никто не забыт» – это важнейшее окружное мероприятие, направленное на формирование патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширение и продвижение поискового движения, распространение лучших практик в его организации и обмен опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества.

С 4 по 7 октября у поисковиков пройдут конкурсные испытания: «Визитная карточка команды», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография и ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи», «Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ».

Одним из итоговых мероприятий Слёта станет Круглый стол по вопросам гражданской поддержки СВО поисковыми отрядами и сохранения памяти её участников.

7 октября (в 11.00 по мск.) состоится торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного Слёта поисковых отрядов «Никто не забыт». В этот же день будут подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения, по восьми номинациям («За вклад в развитие поискового движения», «Результат», «Поддержка», «Средства массовых коммуникаций», «Вместе», «Инновация», «Наставник», «Воспитанник»).

Фото предоставлено пресс-службой департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области