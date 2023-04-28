Самарская телебашня поздравит с Праздником Весны и Труда

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«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) встречает Праздник Весны и Труда новым Коллективным договором.

Только что подписанный Коллективный договор на 2023-2026 годы предусматривает более 30 видов социальных льгот для сотрудников сверх установленных трудовым законодательством, предоставляя условия для продуктивной деятельности. Коллективный договор РТРС признан лучшим в отрасли связи.

Работники РТРС продолжают трудовые традиции связистов, круглосуточно обеспечивая бесперебойную трансляцию телерадиоканалов.

Праздник Весны и Труда отмечается во многих государствах мира. Он зародился как день международной солидарности трудящихся и олицетворяет уважение к любому созидательному труду.

По случаю праздника 1 мая телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит праздничную первомайскую подсветку. Иллюминация будет работать с момента наступления сумерек до 23.00 час.

1 мая акцию в честь коллективного договора и Первомая поддержат еще 22 светящиеся телебашни.

Фото: ru.freepik.com