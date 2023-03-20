Самарская таможня на связи с бизнесом в режиме 24/7

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На базе Самарской таможни состоялось первое в текущем году заседание консультативной рабочей группы по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности.

Почти 40 человек собрались обсудить вопросы товаропотока трех областей, входящих в регион деятельности Самарской таможни. Открыл заседание начальник таможни Александр Архипов и Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичёв.

В рамках повестки дня были рассмотрены вопросы работы «Личного кабинета» на сайте ФТС России, выработаны предложения по расширению его функционала. Участники заседания обсудили вопросы погашения задолженности и проведения таможенных проверок после выпуска товаров с использованием современных электронных технологий.

Создание «цифровой» таможни и реализация ее фискальной функции кардинально улучшает качество и эффективность деятельности таможенных органов и ускоряет процессы декларирования и администрирования.

Представители крупного бизнеса Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей рассказали о возникающих вопросах в условиях санкционного давления на Россию со стороны недружественных государств.

По итогу заседания Александр Архипов поручил своим заместителям проконтролировать и оказать максимальное содействие в разрешении возникающих у предприятий проблем. «Современные реалии требуют от нас оперативного реагирования на внешнеэкономические изменения, поэтому я и мои коллеги на связи с бизнесом в режиме 24/7. Напомню, что в Самарской таможне работают телефоны «горячей линии»», - в заключительной речи отметил начальник таможни.

Телефоны «горячей линии» размещены на официальном сайте Приволжского таможенного управления, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни