Самарская областная библиотека объявляет о начале приёма заявок на конкурс «Голоса фронта»

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Самарская областная научная библиотека объявляет о начале приёма заявок на участие в областном конкурсе художественного чтения «Голоса фронта». В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жителей губернии приглашают вспомнить о литературном наследии поэтов-фронтовиков и прочесть их стихи.

Александр Твардовский, Константин Симонов, Арсений Тарковский, Эдуард Асадов, Илья Эренбург… В историю русской литературы навсегда вошли имена этих и других поэтов, чья юность и молодость пришлась на годы войны. Ей же они зачастую оказались обязаны свои лучшим строкам.

Областная научная библиотека предлагает самарцам принять участие в акции, записав видео художественного чтения наизусть одного стихотворения любого поэта-фронтовика продолжительностью не более 3 минут.

Конкурс проходит в два этапа. На протяжении отборочного тура участникам необходимо до 21 апреля записать видео художественного прочтения стихотворения и отправить видеозапись по адресу электронной почты: golosa.fronta@mail.ru. После этого 29 мая на странице конкурса «ВКонтакте» будет опубликован список конкурсантов, прошедших в последний этап состязания. Наконец, финал конкурса состоится 8 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке: в этот день победители отборочного этапа прочитают наизусть стихотворение поэта-фронтовика, отправленное в заявке на участие.

Подробнее о правилах проведения состязания можно узнать по телефону: 8-846-335-67-12 (9:00–17:30).