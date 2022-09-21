Самарская область впервые присоединяется к акции «Всеобщий музыкальный диктант»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель форума – выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации.
Самарская область готовится к участию в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
В ответ на предложение президент отметил, что такая возможность есть и оно безусловно будет поддержано.
Ректор СамГМУ на встрече с Президентом РФ предложил поддержать развитие серийного производства инновационной медицинской продукции
Ожидается, что в мероприятии примут участие представители спортивных школ сётокан каратэ региона и соседних областей ПФО.
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В сентябре определены все подрядчики, которые в 2023 году приступят к обновлению объектов улично-дорожной сети – работы начнутся весной.
В Самаре стартовала подготовка к следующему дорожно-строительному сезону
Самарскую область в официальных классах представили Татьяна Толстопятова и Светлана Лаптева.
В Дагестане прошел финал Кубка России по 3D стрельбе из лука
Территорию очистили от бытового мусора, старых веток и листьев.
В Новокуйбышевске полицейские провели уборку леса в поселке Гранный
По предоставлению услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе Госуслуги.
В самарских ресурсных центрах «Мой дом» будут работать выездные пункты МФЦ
Без дальнейшего опрокидывания.
В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов поезда, ехавшего в Санкт-Петербург
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.02
-0.15
EUR 60.05
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область впервые присоединяется к акции «Всеобщий музыкальный диктант»

21 сентября 2022 18:14
148
Проверить свою музыкальную грамотность сможет любой желающий.

2 октября 2022 года в 12:00 Детская центральная хоровая школа станет площадкой для проведения Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант». К 15 сентября желание принять участие выразили площадки в 48 регионах России и 4 странах мира. Самарская область впервые присоединяется к акции.

В этом году дата проведения приурочена к Международному дню музыки.

В день проведения акции педагоги-теоретики хоровой школы станут иллюстраторами 11 диктантов разного уровня: от записи музыкального ритма для людей без специальной подготовки до сложной трёхголосной композиции. Музыкальные фрагменты специально для акции создают российские композиторы под руководством экспертного совета.

Проверить свою музыкальную грамотность сможет любой желающий. Для участия в акции необходима предварительная регистрация, которая станет доступна 25 сентября на сайте.

Информационными партнерами проведения «Всеобщего музыкального диктанта» в хоровой школе стали Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Самарская государственная филармония. Отличники диктанта получат в подарок пригласительные билеты на оперу или концерт.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
324
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
796
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
616
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
20 сентября 2022  13:47
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
426
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
550
Весь список