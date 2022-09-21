Самарская область впервые присоединяется к акции «Всеобщий музыкальный диктант»

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2 октября 2022 года в 12:00 Детская центральная хоровая школа станет площадкой для проведения Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант». К 15 сентября желание принять участие выразили площадки в 48 регионах России и 4 странах мира. Самарская область впервые присоединяется к акции.

В этом году дата проведения приурочена к Международному дню музыки.



В день проведения акции педагоги-теоретики хоровой школы станут иллюстраторами 11 диктантов разного уровня: от записи музыкального ритма для людей без специальной подготовки до сложной трёхголосной композиции. Музыкальные фрагменты специально для акции создают российские композиторы под руководством экспертного совета.

Проверить свою музыкальную грамотность сможет любой желающий. Для участия в акции необходима предварительная регистрация, которая станет доступна 25 сентября на сайте.



Информационными партнерами проведения «Всеобщего музыкального диктанта» в хоровой школе стали Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Самарская государственная филармония. Отличники диктанта получат в подарок пригласительные билеты на оперу или концерт.