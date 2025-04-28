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Самарская область впервые представляет свой стенд на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

28 апреля 2025 18:43
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Делегация Самарской области принимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.

Делегация Самарской области принимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.

Республика Узбекистан остается стратегически важным торгово-экономическим партнером для Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров региона и второе место по объему экспорта.

В Самарской области укреплению экономики, промышленности, росту инвестиций, сотрудничеству с дружественными странами уделяется особое внимание. Поддержка предприятий, работающих в сфере автомобилестроения, машиностроения, химии, нефтепереработки, металлургии, АПК, а также авиационно-космического сектора, – один из ключевых приоритетов в работе регионального Правительства. Наиболее актуальные вопросы, которые поднимают руководители и коллективы предприятий региона, выносятся на обсуждение и для дальнейшего принятия решений на заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность». Ее возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Важно отметить, что участие региона в крупнейшей Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте, позволит не только презентовать свои передовые технологии и разработки, но и укрепить, наладить новые контакты с потенциальными партнерами из Узбекистана.

Так, в рамках деловой программы выставки уже прошли встречи между представителями власти и бизнеса. В ходе переговоров определены ключевые направления сотрудничества и подписаны ряд партнерских соглашений.

Торгово-промышленные палаты Республики Узбекистан и Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и промышленном туризме. Также планируется подписание ряда соглашений между предприятиями Узбекистана и Самарской области: ООО «POWER EQUIPMENT» (Республика Узбекистан) и ООО «БГС», УП «Автомобильно-дорожный научно-исследовательский институт» (Республика Узбекистан) и ОАО «Завод Продмаш».

Впервые на выставке Самарская область демонстрирует свой собственный стенд, представляющий широкий спектр достижений промышленного комплекса региона. Посетители могут ознакомиться с передовыми решениями в машиностроении, станкостроении и электротехнической отрасли.

АО «АВТОВАЗ» представляет новый автомобиль Lada Iskra, торжественный запуск которого состоялся в Тольятти 19 апреля при участии Министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова.

Самарский производитель сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро» демонстрирует новую модель опрыскивателя «Туман». «Станкостроительная компания «СТАРК» – автоматический трубогибочный станок. Панели чистых помещений для операционного блока, реанимаций со встроенным центром управления операционной, а также медицинскую консоль собственного производства представляет компания «АнтенМед».

Российский лидер электротехнического оборудования Электрощит Самара демонстрирует макет мобильной станции типа МПС – СЭЩ на базе полуприцепа и саней, а также макет комплексного предложения Акрон Холдинг для нефтяных месторождений.

Генеральный директор завода Электрощит Самара Дмитрий Куприянов отметил, что участие в выставке имеет для компании стратегическое значение.

«Мы видим большой потенциал в развитии сотрудничества со странами Центральной Азии и готовы предложить нашим партнерам передовые решения для энергетической отрасли. Электрощит Самара обладает необходимым опытом и компетенциями для реализации масштабных проектов по обеспечению надежного и эффективного электроснабжения в регионе», – отметил Дмитрий Куприянов.

Кроме того, на стенде Самарской области можно познакомиться с достижениями в сфере беспилотных авиационных систем. Компания «Транспорт будущего» представляет современный агродрон. Российский разработчик и производитель аналитического оборудования – Научно-техническая фирма БАКС – привезла на выставку свои хроматографы и газоанализаторы.

«Участие Самарской области в «ИННОПРОМ. Центральная Азия» полностью соответствует главной задаче выставки – расширению промышленного сотрудничества со странами региона и налаживанию контактов между предприятиями и государственными органами, – отметил глава делегации, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. – Подтверждением тому служит значительный рост внешнеторгового оборота между Самарской областью и Республикой Узбекистан. В 2024 году он увеличился на 86,4% по сравнению с 2023 годом. И экспорт из Самарской области в Узбекистан вырос в 2 раза».

К слову, Самарская область поставляет в Республику Узбекистан топливо минеральное, электрические машины и оборудование, жиры и масла животного и растительного происхождения, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них, а также другие товары.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

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