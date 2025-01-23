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Самарская область – в числе лучших регионов по развитию ИТ-индустрии

23 января 2025 18:22
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По данным исследования, на Самарскую область приходится примерно 2,8% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около 55 млрд рублей).

По итогам 2024 года Самарская область в рейтинге регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения стабильно входит в топ-10, занимая 7 место в стране.

Такие данные содержатся в рейтинге регионов России по уровню развития ИТ-индустрии и разработки ПО в 2024 году, составленном некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ».

Цель рейтинга заключается в том, чтобы оценить, в каком состоянии находится индустрия разработки программного обеспечения на региональном уровне и какие у нее перспективы развития.

По данным исследования, на Самарскую область приходится примерно 2,8% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около 55 млрд рублей). При этом по показателю «привлекательность для создания центров разработки» регион занимает 5 место в стране.

Среди главных преимуществ региона аналитики выделяют одну из самых высоких оценок ИТ-бизнесом уровня поддержки индустрии со стороны областных властей. Так, до 2024 года в Самарской области действовала пониженная ставка по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы» для аккредитованных ИТ-компаний. Также предусмотрена компенсация ИT-специалистам 50% расходов от уплаченных процентов по ипотеке (50% оплачивает работодатель, а остальная половина — субсидии из областного бюджета). Также для аккредитованных ИТ-компаний региона предусмотрена субсидия из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных организацией на оплату труда привлеченных работников. Компенсируется 50% затрат по уплаченному за сотрудников, соответствующих определенным требованиям по месту регистрации, НДФЛ. Кроме того, самарские ИТ-специалисты могут улучшить жилищные условия и в рамках льготной ипотечной программы по ставке не более 4% годовых. Максимальный размер ипотечного кредита в Самарской области – 8 млн рублей.

«Считаю, что это очень знаковый показатель, характеризующий развитие региона с точки зрения доступности потенциально возможных услуг и, соответственно, качества разрабатываемых программных продуктов», - отметил заместитель председателя правительства – министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

По его словам, тренды в регионе задают местные компании-разработчики ПО, которые в том числе при взаимодействии с операторами телекома внедряют продуктовые решения и в бизнес, и в жизнь. Различные платформы и геоинформационные системы, созданные самарскими ИТ-специалистами, сегодня используются в 180 странах мира.

Внедрение современных технологий во все сферы актуальное направление работы Минцифры Самарской области, которое находит поддержку у Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона неоднократно отмечал, что ключевая задача органов власти области – повышение качества жизни людей.

В настоящее время в регионе 335 организаций являются аккредитованными IT-компаниями, а 241 – работает в сфере телекоммуникаций. На предприятиях трудятся почти 30 тысяч человек. Технологические решения представлены в ведущих промышленных холдингах, медиапространстве, спортивном сегменте и других отраслях. Продуктовые – охватывают сферы электронного документооборота, оптимизации логистики, охраны труда, промышленной безопасности, геоинформационных систем, моделирования, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Большие успехи, в том числе на международном уровне, есть и в IT-медицине.

Напомним, в марте прошлого года на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ было подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом информтехнологий и связи Самарской области (с 1 января 2025 г. – Минцифры Самарской области) и НП «РУССОФТ».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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