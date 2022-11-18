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Самарская область участвует в пилотном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств
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Самарская область участвует в пилотном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств

18 ноября 2022 17:55
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Пилотный проект предусматривает установку стационарных автомобильных зарядных станций, которые обеспечат возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта.

Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации на территории Самарского региона пилотного проекта по установке стационарных автомобильных зарядных станций публичного доступа. В обсуждении вопроса приняли участие представители профильных министерств, а также городских округов Самара и Тольятти.

Пилотный проект по созданию на территории губернии зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств предусматривает установку стационарных автомобильных зарядных станций, которые обеспечат возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта.

«В октябре наш регион подтвердил участие в пилотном проекте, который предусматривает создание на территории области зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта.  Уже в следующем году в Самарской области должно появиться 27 таких станций, в 2024 – еще 30. Программа интересная, полезная, но сроки сжатые, нужно очень активно включаться», – поставил задачу Виктор Кудряшов.

Проект реализуется на условиях софинансирования за счет федерального бюджета – инвесторам будут компенсирована часть вложенных средств. Среди основных задач, которые региону нужно выполнить, чтобы получить федеральную помощь, – поиск потенциальных партнеров, подготовка целого ряда документов, выбор мест размещения электрических зарядных станций, закупка оборудования, определение срока подключения станций к электрическим сетям и срока установки самих зарядных станций.

«Зарядные станции нужно разместить в таких местах, где есть возможность, оставив на зарядку автомобиль, себя чем-то занять – вблизи торговых центров, кинотеатров, фитнес-центров, ресторанов, аэропорта. Должно быть парковочное место. Важно все эти нюансы продумать», – подчеркнул  глава облправительства.

Создание зарядной инфраструктуры в регионах ведется в рамках реализации федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль». Согласно проекту Стратегии развития автомобильной промышленности, доля электромобилей к 2030 году в стране может составить 15% от всего автомобильного рынка.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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