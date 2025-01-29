Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации

176

Владимир Владимирович Путин посетил Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области. Это еще одна гордость нашего региона, и уверен, что в скором будущем — всей страны.



НПЦ создан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Учредители — компания «Транспорт будущего», Правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк «Жигулёвская долина».



В августе прошлого года приглашал Президента посетить центр, и сегодня этот важнейший рабочий визит состоялся.



Владимиру Владимировичу доложили о старте работы цеха по производству литий-ионных аккумуляторов.

Также глава государства провел совещание по развитию беспилотной отрасли в стране.



«К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», — сказал сегодня Президент.



Самарская область сделает в этом направлении все возможное!



Прямо сейчас мы начинаем реализацию новых подходов в подготовке специалистов и операторов БПЛА на основе системы непрерывного образования для того, чтобы обеспечить новую отрасль кадрами.