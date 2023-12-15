Самарская область презентовала успешные практики активного долголетия на международной выставке-форуме «Россия»

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На международной выставке-форуме «Россия» в рамках работы экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» Министерства труда и социальной защиты РФ прошел День Самарской области. Региональное министерство социально-демографической и семейной политики презентовало успешные наработки в сфере социального обслуживания и активного долголетия, поскольку в Самарской области сформирована эффективная система социальной защиты населения.



Напомним, что недавно на международной выставке-форуме «Россия» Самарская область демонстрировала свои достижения в рамках Дня региона на своем стенде в павильоне №75. «Безусловно, главное богатство Самарского края – это наши люди. Поэтому все наши усилия посвящены сбережению людей, преумножению человеческого капитала. Многое сделано в рамках национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», - сказал, выступая перед гостями форума, Губернатор Дмитрия Азаров.



В день Самарской области на экспозиции Министерства труда первых посетителей ждала зажигательная танцевальная фитнес-программа под ритмы зумбы от лицензированного инструктора и по совместительству заведующего отделом организационной работы Самарского областного профсоюза работников социальной защиты населения Анны Белоголовцевой.



Специалисты Сызранского дома-интерната привезли на выставку сразу несколько увлекательных мастер-классов, один из которых, помог гостям создать новогоднее настроение – в тематике праздника расписать имбирный пряник. Второй мастер-класс был для любителей творчества – «Волшебный фоамиран». В самарских учреждениях таким рукоделием с удовольствием занимаются и дети, и взрослые, поскольку такие занятия хорошо развивают творческий потенциал, самостоятельность мышления, снижают эмоциональное напряжение, разрабатывают моторику рук.



«На выставку пришли семьей отдохнуть, но хотели провести время с пользой. Находились весь день по разным локациям, а здесь вот решили немного передохнуть и сделали своими руками красивые прянички. Нашей семье очень понравилось», - поделилась впечатлениями москвичка Анна Будницких, которая пришла на выставку вместе с супругом Алексеем и сыновьями Андреем и Александром.



«Специально пришла на мастер-класс по росписи имбирных пряников, где и о рецепте рассказали. Обязательно повторю дома, накормлю домашних новым пряником и разукрашу их самостоятельно», - отметила Ольга из Калининграда.



Особенно понравился гостям выставки мастер-класс по изготовлению кожаных браслетов, подготовленный многодетными супругами Еленой и Владиславом Охотиными из Самары. Супруги познакомили собравшихся со своим уникальным ремеслом, раскрыли несколько секретов о работе с кожей, поделились своей историей о том, как открыли свою мастерскую с помощью социального контракта.



«На выставке я не первый день. Вчера посетила несколько мастер-классов от других регионов, а сегодня на площадке Самарской области решила окунуться в творческий процесс. Будто погрузились в детство, хотя у меня уже внуки большие. Непередаваемое теплое ощущение, рекомендую всем», - сказала Галина из Новосибирска.



Уникальные практики по тренировке мозга, улучшения эффективности его работы и поиску душевной гармонии показал социальный педагог Областного центра социальной помощи семье и детям, действительный член МОО сертифицированных кинезиологов, международный тренер по «Гимнастике мозга» Лариса Моисеева. «Нейрогимнастика учит мозг думать по-другому более эффективно и продуктивно. Выполняемые упражнения позволяют обрести баланс, улучшить внимание, память, мышление, двигательно-моторные навыки, также помогают снимать напряжение, а мамы особых деток могут поддерживать и развивать различные академические навыки ребенка. Гимнастика мозга полезна всем без исключения», - пояснила социальный педагог.



Для любителей активного времяпрепровождения был подготовлен интерактив по северной ходьбе, которая очень популярна среди жителей нашего региона, особенно старшего поколения. Напомним, что создание условий для комфортной полноценной жизни людей старшего возраста - приоритетная задача нацпроекта «Демография».



Группы по северной ходьбе открыты в каждом Комплексном центре социального обслуживания населения. О пользе такого вида физкультуры рассказала социальный работник Центра социального обслуживания населения Северного округа Татьяна Лемкова, которая сама имеет 2 спортивный разряд по северной ходьбе. Татьяна показала технику ходьбы, а гости-участники смогли оценить эффективность этого вида спорта на себе.



Во время лекции «Самара – город добрых дел» заместитель директора Благотворительного фонда «Образ жизни», доктор педагогических наук, доцент Ольга Стукалова рассказала об эффективных формах благотворительности, о том, как меценаты помогают улучшать качество жизни подопечных учреждений социального обслуживания, которые нуждаются в особой заботе и помощи.



В день Самарской области на экспозиции Министерства труда была представлена авторская коллекция адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивная одежда помогает снизить дискомфорт от процесса одевания и упростить все манипуляции, а уникальный крой делает ее максимально удобной для людей с ОВЗ и, в тоже время, модной.



Также в этот день состоялись выступления юных талантливых ребят из городов и районов нашей области, которые в музыкальных паузах дарили эмоции и позитив всем гостям стенда.



Напомним, проведение международной выставки-форума «Россия» утверждено Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Впервые в ХХI веке главные достижения нашей страны можно увидеть на одной площадке. Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день – 12 апреля, в День космонавтики.