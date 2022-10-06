Самара впервые принимает участников Международной Ассоциации «Метро»

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В этом году самарскому метрополитену исполняется 35 лет. 25 декабря 1987 года была введены в эксплуатацию 4 станции первой очереди метро. С учетом знаменательной даты профильное ведомство взяло на себя ответственность провести очередное заседание Совета и Общего собрания членов Международной Ассоциации «Метро» именно в региональной столице, где такое мероприятие организуется впервые за всю историю функционирования городской «подземки».

Международная Ассоциация «Метро» объединяет метрополитены городов России и ближнего зарубежья, например, Узбекистана, Белоруссии и др. Также в нее входят порядка десятка промышленных предприятий. В основном они работают в сфере производства комплексов управления движением поездов, технических средств и различного оборудования для оснащения подвижного состава (комплектующих для метро, включая вагоны, системы климат-контроля, эскалаторы, грузоподъемные механизмы и др.). Члены Ассоциации собираются для обмена опытом и решения актуальных задач не менее двух раз в год.

В числе основных вопросов, заявленных в повестке – обсуждение перспективных направлений деятельности метрополитенов и хода исполнения предыдущих поручений Ассоциации, обмен опытом и наработки в части возможностей дальнейшего сотрудничества, предоставление сервисов для пассажиров, применение различных норм законодательства, правил и требований, прежде всего, технической эксплуатации метрополитенов, регламентирующих работу предприятий внеуличного транспорта.

«Обменяться опытом, принять совместные решения важно еще и в рамках работы по импортозамещению, внедрению новой техники и передовых технологий. При этом для метрополитенов большая составляющая во всех вопросах – это нормативная база, – рассказал начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. – Повышенное внимание уделяем и вопросам обеспечения безопасности, как движения поездов, так и пассажирской. В Самаре они хорошо проработаны».

Стоит отметить, что сотрудничество с представителями Санкт-Петербурга для муниципального предприятия «Самарский метрополитен» особенно значимо, ведь изношенные вагоны нашего метро не первый год направляются в «северную столицу», а с завода холдинга «Метровагонмаш» возвращаются значительно обновленными и готовыми к регулярным перевозкам еще в течение 15 лет. На такой период продлевается срок службы подвижного состава, прошедшего капитальный ремонт. Эту возможность обеспечила реализация государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области». В третьей декаде октября в МП «Самарский метрополитен» примут очередную партию вагонов – 5 единиц, которые в результате капремонта преобразятся снаружи и получат новую современную внутреннюю «начинку».

Перед встречей членов Международной Ассоциации «Метро» Евгений Козин побывал на заводе и заверил самарских коллег в том, что все работы выполняются качественно, профессионально, удобство и безопасность будут обеспечены.

«Дирекция «Метровагонмаш» также приняла участие в заседании, – сообщил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин. – В Самарской области выполняется правительственная программа по капитальному ремонту и обновлению электроподвижного состава. И в этом году у нас будут курсировать по ветке уже 26 капитально отремонтированных вагонов».

Вне официальной повестки обсудили и вопросы строительства метро, которое в городах страны ведется с учетом, в том числе, плотности застройки, необходимости сохранения историческо-культурного наследия и других факторов.

В Самаре завершить строительство первой ветки метро и ввести в эксплуатацию станцию «Театральная» планируется в конце 2024 года. Горожане, особенно жители отдаленных районов, получат новые возможности. Время в пути по ветке – с окраин до исторического центра – составит порядка 20-25 минут. Технические новшества позволят сократить интервал движения поездов «подземки» до 5-8 минут. В дальнейшем это позволит реализовать и другие наработки в части развития транспортной инфраструктуры, организации транспортного сообщения и в целом обеспечить пользователям общественного транспорта более комфортные условия перевозок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары