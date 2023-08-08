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Самара вошла в десятку городов-лидеров в «обручальном индексе» России

8 августа 2023 14:21
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Самара вошла в десятку городов-лидеров в «обручальном индексе» России

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи обручальных колец в разных регионах России и составил «обручальный индекс» российских городов. Индекс показывает число обручальных колец, купленных с января по июнь 2023 года, на тысячу жителей города. 

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, Самара вошла в топ-10 городов по покупкам обручальных колец. Здесь индекс составил 1,9 – именно столько изделий было куплено на каждую 1000 жителей города. По среднему чеку на обручальные кольца Самара заняла седьмое место среди регионов — средняя цена равна 9 549 рублям, а пик продаж в городе пришелся на июнь.

Лидером по покупкам обручальных колец стали москвичи. Здесь индекс составил 3 – именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей. Более половины (66%) жителей столицы выбирают украшения из золота. По среднему чеку на обручальные кольца Москва заняла третье место среди других регионов – средняя цена составила 11 877 рублей, а пик продаж в столице пришелся на июнь.

На втором месте в «обручальном индексе» оказалась Тюмень с показателем 2,8. В этом городе большая часть продаж также пришлась на начало лета – июнь. Более половины (57%) жителей Тюмени предпочитают золото, а средний чек на кольца составил 10 372 рублей, что всего на 2% меньше, чем в среднем по стране.

Замыкают тройку лидеров сразу два города – Екатеринбург и Ярославль, на каждую 1000 жителей города здесь было куплено по 2,5 обручальных кольца. Активнее всего горожане покупали украшения в июне. В Ярославле на долю продаж золота пришлось свыше половины от всех покупок (54%), а в Екатеринбурге этот металл оказался менее популярным (46% продаж). В среднем обручальные кольца ярославцы покупают за 10 372 рубля. В столице Урала средний чек оказался выше  (4 место) –  11 644 рублей.

Также в ТОП-5 городов по «обручальному индексу» вошли Санкт-Петербург и Воронеж с показателями  2,3 и 2,1 соответственно. Пик продаж в этих городах пришелся на конец весны – май. Интересно, что петербуржцы покупают самые дорогие обручальные кольца в стране – их средняя цена составила 13 504 рублей. В Воронеже этот показатель оказался на 5 месте по стране  –  жители города тратят на украшения в среднем 11 629 рублей. 

Последние строчки рейтинга «обручального индекса» заняли Волгоград (0,4), Омск (0,6) и Саратов (0.9). Причем омичи оказались самыми экономными в вопросе выбора обручальных колец – здесь средний чек составил 6 947 рублей – это в 1,5 меньше, чем в среднем по стране. Волгоградцы тратят на кольца в среднем 9 484 рублей, а саратовцы – 10 628 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи обручальных колец в Самаре за первые шесть месяцев года выросли на 5%, а средний чек увеличился на 4%. Более половины (59%) самарцев предпочитают золото. Причем чаще всего выбирают именно красное золото (48%), затем белое (32%).

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