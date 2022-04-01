Самара не попала в десятку городов-"самогонщиков"

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Города с самым высоким уровнем потребления самодельного алкоголя – это Саранск, Липецк, Волжский, Стерлитамак, Рязань.

«Индекс самогона» — это доля россиян, которым известны случаи производства домашнего алкоголя среди родных и знакомых. «Индекс самогона» определяется на основании данных опросов населения и показывает уровень распространения производства самодельного алкоголя в России. Среди прочего он является важным экономическим индикатором, оценивающим состояние российской экономики. Исследование Финансового университета показали, что при улучшении экономической ситуации производство самодельного алкоголя падает, а при ухудшении — увеличивается в связи с сокращением платежеспособности граждан и неспособностью платить за легальный алкоголь.

Исследование Финансового университета при Правительстве РФ показало, что по итогам марта в стране производится на 29% больше самодельного алкоголя, чем год назад. Сегодня 8% жителей крупных и средних городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя. Как представляется, именно рост производства самодельного алкоголя стал одним из факторов, подтолкнувшим вверх спрос на сахар, который начал активно расти начиная со второй половины 2021 года.

Больше всего производителей самодельного алкоголя в следующих городах (из числа городов с населением более 250 тыс. чел.):