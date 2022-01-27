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Салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда прогремел над Петропавловской крепостью в Петербурге

27 января 2022 23:29
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Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии провели 30 залпов. Шестой залп был посвящен жителям блокадного Ленинграда.

Салют в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел над Петропавловской крепостью в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ЗВО ТАСС, шестой залп был посвящен жителям блокадного Ленинграда.

"Шестой залп был посвящен жителям блокадного Ленинграда. <…> В салютный дивизион традиционно попадают только лучшие из лучших. Туда отбираются отличники по учебе, отличники по дисциплине, курсанты, показавшие себя в спортивных или иных мероприятиях. Это очень почетно. Выпускники Михайловской артиллерийской академии гордятся проведенными салютами" - рассказали в пресс-службе.

Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии провели 30 залпов, каждый из которых был поименован. Их посвятили героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года предприняли пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как "День Ленинградской Победы".

 

Фото: Fiesta.ru / Николай Гонтарь

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