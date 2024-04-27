С шашлыком и рассадой: куда отправятся жители Самары на майские и что с собой возьмут

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Аналитики Авито узнали у жителей Самары, чем они собираются заняться в грядущие длинные выходные. Выяснилось, что четверть опрошенных пока не знает, что будут делать в эти даты. Из тех, у кого уже есть план, в основном будут отдыхать на природе с семьей, заниматься дачными делами и, конечно же, есть шашлыки.

30% опрошенных возьмут отгулы в перерыве между первыми и вторыми майскими праздниками;

На даче проведут длинные выходные 51%, среди которых почти половина (48%) опрошенных в возрасте 65+, а посвятить время работе на дачном участке планируют 28%;

13% респондентов проведут майские праздники за просмотром сериалов, лежа на диване ;

Закупаются шашлыком и едой перед майскими праздниками 59% жителей Самары.

Совсем скоро россияне отправятся на длинные весенние выходные — майские праздники. Впереди ждут 4 дня отдыха, одна рабочая неделя, а потом еще 4 дня отдыха. Планы на майские праздники уже есть у 72% опрошенных. Причем 30% респондентов собираются брать отгулы в перерыве между первыми и вторыми майскими праздниками, чтобы организовать себе полноценный отпуск. Молодёжь в возрасте 18-24 и 25-34 лет чаще, чем другие респонденты, планируют продлить праздники таким способом — 39% и 36% соответственно.

Среди жителей Самары, у которых есть планы на длинные выходные, 51% собираются проводить их на даче. Встречи на природе с родными и близкими за шашлыком — уже традиционный план на майские праздники. Причем чем старше респонденты, тем чаще они давали такой ответ. Среди опрошенных 18-24 лет на дачу собираются только 31%, а из опрошенных 65+ — 48%. 26% ответили, что останутся в городе, 15% проведут выходные в доме отдыха или гостинице за городом, а 17% — отправятся в путешествие по России. Поездки на майские как раз в основном планирует молодежь 18-24 лет (15%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (по 17%). Также среди популярных ответов — охота, рыбалка и поездка в родной город к родственникам.

В целом примерно половина опрошенных планирует просто отдыхать на природе. 28% ответили, что будут заниматься рабочими делами по даче. 13% ответили, что будут лежать на диване и смотреть сериалы. 8% планируют сходить в театр, на концерт, музей или на выставку — в основном это женщины: 11% против 7% мужчин. 7% и 2% в качестве основного досуга на майские выбрали спорт и ремонт соответственно — в основном это мужчины: 9% и 8% против 5% женщин. Конечно же, многие добавили, что собираются жарить и есть шашлыки. Также опрошенные отмечали, что будут много гулять, наслаждаться погодой и играть в видеоигры.

Майские выходные у большинства в этом году выйдут семейными: 80% жителей Самары собираются проводить праздники с семьей. Примечательно, что так чаще отвечали женщины — 83% против 71% мужчин. 37% планируют встретиться с друзьями — в подавляющем большинстве это молодежь 18-24 лет (42%). 2% ответили, что проведут праздники в одиночестве, и это чаще были мужчины — 9% против 5% женщин. Некоторые отмечали, что будут на праздниках отдыхать со своими животными, а один из респондентов — «на даче с лопатой».

Закупки мяса и другой еды делают 59% респондентов в качестве подготовки к майским. Дачники покупают рассаду, семена и другие товары по хозяйству (19%). Никак не готовятся к праздникам 19% жителей Самары. В среднем опрошенные готовы потратить на отдых в майские праздники около 20 000 рублей. Среди всех ФО жители Центрального готовы отдать выше среднего — около 25 000 рублей.