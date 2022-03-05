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В связи с вскрытием ледового покрова Волги и тяжелой ледовой обстановкой с 6 марта временно изменено расписание переправы на СВП по маршруту Самара-Рождествено, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Расписание движения*:

Начало движения СВП:

Самара-Рождествено в 06:45

Окончание движения СВП:

Самара-Рождествено в 18:00

Рождествено-Самара в 18:15

*С заходом на Проран в 10.00 и 15.00

Отправление СВП будет осуществляться по мере наполнения судна пассажирами.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте srpp63.ru.

Фото: СОВА