В связи с вскрытием ледового покрова Волги и тяжелой ледовой обстановкой с 6 марта временно изменено расписание переправы на СВП по маршруту Самара-Рождествено, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Расписание движения*:
Начало движения СВП:
Самара-Рождествено в 06:45
Окончание движения СВП:
Самара-Рождествено в 18:00
Рождествено-Самара в 18:15
*С заходом на Проран в 10.00 и 15.00
Отправление СВП будет осуществляться по мере наполнения судна пассажирами.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте srpp63.ru.
Фото: СОВА