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С 25 по 28 ноября спасатели региона 42 раза выезжали на ликвидацию техногенных пожаров

28 ноября 2022 14:58
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В жилом секторе зарегистрировано 22 пожара.

В период с 25 по 28 ноября пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 42 техногенных пожаров, 29 из которых произошли в городских округах, 13 - в муниципальных районах области.

В жилом секторе зарегистрировано 22 пожара. Пострадал 1 человек. Погибло 3 человека.

26 ноября в Кинеле горел автомобиль ВАЗ -2110. На пожаре погиб мужчина.

27 ноября горел дом в Новокуйбышевске. На месте вызова горели домашние вещи на кухне. В целях безопасности было эвакуировано 8 человек. Погибла женщина.

Предварительная причина пожара в обоих случаях - неосторожное обращение с огнем.

Также 27 ноября в Комсомольском районе Тольятти горели домашние вещи в квартире. Из дома было эвакуировано 6 человек. На пожаре погиб мужчина.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Во избежание печальных последствий пожаров сотрудники государственного пожарного надзора рекомендуют не оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы, внимательнее относиться к правилам эксплуатации теплогенерирующих устройств, соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Нельзя оставлять непотушенные сигареты, тушить их необходимо только в пепельнице и ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол. Не курить в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении. Никогда не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты.

Установите дома пожарный извещатель. Он поможет предотвратить пожар.

Важно помнить номера телефонов вызова пожарной охраны «01», «101». Если в экстренной ситуации у вас нет средств связи, покинув опасное помещение, сообщите о пожаре соседям, попросите помощи вызвать пожарную охрану у прохожих, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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