С 23 января между Южным городом и Самарой появятся два новых автобусных маршрута

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участникам были списаны пени на сумму более 31,7 млн рублей.
Свыше 77 тысяч жителей региона приняли участие в акции «ЭнергосбыТ Плюс» — «В Новый год — без долгов!»
Оставление без присмотра чайника на зажжённой газовой плите привело к возгорание отделочных материалов, расположенных поблизости.
Оставленный без присмотра чайник стал причиной пожара на улице Николая Панова в Самаре
Как и прежде оно пройдет в автоматизированном порядке.
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах 
27 января отмечается важная дата в истории нашей страны – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
В Самарской областной детской библиотеке пройдет час мужества, посвященный 78-летию снятия блокады Ленинграда
Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 года дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек.
В селе Старая Рачейка в этом году капитально отремонтируют школу – Вячеслав Федорищев поручил взять этот вопрос на контроль
Подведение итогов конкурса состоится 27 марта, в рамках объявления лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье».
Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» открыл приём заявок на конкурс афиш
Сегодня спортсмен впервые встал на лыжи в протезе и планирует упорно заниматься, чтобы выйти на старт  «Лыжни России».
Ветеран СВО с ОВЗ готовится принять участие в «Лыжне России»
Персонализированное питание (ПП) – это новый научный подход к здоровью и лечению человека через изменение его пищевого рациона.
Специалисты ТГУ разработали систему персонализированного питания
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-2.03
EUR 103.29
-1.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 23 января между Южным городом и Самарой появятся два новых автобусных маршрута

22 января 2025 15:49
193
Интервал движения транспорта на обоих направлениях - 10 минут. Перевозки будут осуществляться автобусами средней вместимости.

С 23 января 2025 года в Самарской области по многочисленным обращениям жителей Южного города стартуют перевозки пассажиров по двум новым пригородным маршрутам:

- № 142 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора»;

- № 402 «ЮГ 2 – автостанция «Аврора».

Время работы маршрутов:

- № 142 - с 5.25 (из Южного города) до 22.05 (из Самары),

- № 402 - с 5.40 (из Южного города) до 21.55 (из Самары).

Интервал движения транспорта на обоих направлениях - 10 минут. Перевозки будут осуществляться автобусами средней вместимости.

Стоимость проезда составит 52 рубля при безналичном расчете и 60 рублей при наличном расчете. Автобусы оснащены валидаторами, что позволит пассажирам воспользоваться существующими льготами.

В настоящее время пригородное сообщение между Южным городом и Самарой организовано 6-ю маршрутами:

- № 141 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора» - Центральный автовокзал»;

- № 401 «ЮГ 2– автостанция «Аврора» - Центральный автовокзал»;

- № 109 «ЮГ 2 – ЮГ 1 – Пригородный автовокзал»;

- № 109К «ЮГ 2 – ЮГ 1 – станция «Соцгород»;

- № 108 «ЮГ 1 – Губернский рынок»;

- №108В «ЮГ 1 – Волгарь - Губернский рынок».

Перевозки по маршруту 108В стартовали в августе 2024 года по регулируемому тарифу. Автобусы заезжают в микрорайон Волгарь, где расположена новая поликлиника.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
297
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
429
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
554
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
955
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
426
Весь список