С 23 января между Южным городом и Самарой появятся два новых автобусных маршрута

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С 23 января 2025 года в Самарской области по многочисленным обращениям жителей Южного города стартуют перевозки пассажиров по двум новым пригородным маршрутам:

- № 142 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора»;

- № 402 «ЮГ 2 – автостанция «Аврора».

Время работы маршрутов:

- № 142 - с 5.25 (из Южного города) до 22.05 (из Самары),

- № 402 - с 5.40 (из Южного города) до 21.55 (из Самары).

Интервал движения транспорта на обоих направлениях - 10 минут. Перевозки будут осуществляться автобусами средней вместимости.

Стоимость проезда составит 52 рубля при безналичном расчете и 60 рублей при наличном расчете. Автобусы оснащены валидаторами, что позволит пассажирам воспользоваться существующими льготами.

В настоящее время пригородное сообщение между Южным городом и Самарой организовано 6-ю маршрутами:

- № 141 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора» - Центральный автовокзал»;

- № 401 «ЮГ 2– автостанция «Аврора» - Центральный автовокзал»;

- № 109 «ЮГ 2 – ЮГ 1 – Пригородный автовокзал»;

- № 109К «ЮГ 2 – ЮГ 1 – станция «Соцгород»;

- № 108 «ЮГ 1 – Губернский рынок»;

- №108В «ЮГ 1 – Волгарь - Губернский рынок».

Перевозки по маршруту 108В стартовали в августе 2024 года по регулируемому тарифу. Автобусы заезжают в микрорайон Волгарь, где расположена новая поликлиника.