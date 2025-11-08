92

Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

По сложившейся традиции, 8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Сегодня, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, руководители служб и подразделений ОВД Самарской области, представители Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск по Самарской области, Общественного совета при региональном главке МВД и просто неравнодушные жители города возложили цветы к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, заплативших своими жизнями за порядок и безопасность на самарской земле.

Память о героических подвигах останется навечно в сердцах сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО