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Розница, медицина: в каких сферах в марте Самарская область испытывает дефицит кадров?

10 марта 2025 10:17
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Розница, медицина: в каких сферах в марте Самарская область испытывает дефицит кадров?

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда региона и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.

За последний месяц рынок труда Самарской области достиг конкуренции в 5,1 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем. Однако в отдельных профессиональных сферах нехватка кадров сохраняется.

Наиболее острый дефицит людей наблюдается по-прежнему в «Розничной торговле». Здесь на 1 вакансию приходится 1,9 резюме при норме 4,0-7,9. За месяц уровень конкуренции вырос на 0,3 пункта, чему поспособствовал прирост резюме на 15%. При этом количество вакансий незначительно уменьшилось (-1%). Предлагаемые заработные платы в рознице по итогам февраля находятся на уровне 45 тыс. рублей (+0,5% за месяц).

Также острый дефицит испытывает «Медицина, фармацевтика», где уровень конкуренции за месяц не изменился и составляет 1,9 резюме на вакансию. За месяц прирост как по вакансиям, так и резюме составил 11%. Медиана предлагаемой зарплаты в медицине составляет 57 тыс. рублей (-1,5% за месяц).
 

Напомним, что медиана предлагаемой зарплаты по Самарской области в целом составляет 62,1 тыс. рублей.

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