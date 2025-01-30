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Росстат потратил 9,2 млрд рублей на закупку 392 тысяч ненужных планшетов

30 января 2025 21:57
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Из них в 2024 году использовалось только 18 тыс. Большинство же хранится в заводских упаковках на складах.

За 10 лет Росстат для проведения исследований закупил 392 тыс. планшетов на 9,2 млрд рублей — из них в 2024 году использовалось только 18 тыс. Большинство же хранится в заводских упаковках на складах. Это свидетельствует о неэффективном применении госимущества, говорится в январском отчете Счетной палаты, пишут "Известия".

В пресс-службе Росстата в ответ на критику аудиторов заявили, что около 60 тыс. планшетов на ОС «Аврора» передаются другим органам власти, в том числе новых регионов, Курской и Белгородской областей.

Большинство планшетов устарели в связи с новейшими техническими разработками, отмечает СП. Часть из них непригодны для дальнейших исследований, поскольку у них малый объем памяти и операционная система Android версии 4.0, которая не поддерживается большинством программ с 2017 года. Кроме того, долгое хранение техники без действия могло привести к неисправностям.

По мнению Счетной палаты, причина такой ситуации — в недостаточно системном подходе Росстата к закупкам оборудования.

Вместе с тем ранее служба планировала закупить еще 102 тыс. устройств почти на 7 млрд для подготовки к проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года, отмечают аудиторы. Правда, в самом Росстате заверили, что ведомство уже не планирует покупку новых планшетов.

В результате аудиторы рекомендовали оценить возможность дальнейшего списания или использования планшетов, а также изъять невостребованное имущество у территориальных служб статистики.

 

Фото:   freepik.com

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