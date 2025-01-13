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Россияне стали реже уделять время карьере и чаще - семье

13 января 2025 10:01
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Россияне стали реже уделять время карьере и чаще - семье

Аналитики hh.ru выяснили, на что россияне планируют тратить больше всего времени в 2025 году. В фокусе оказались работа, семья и саморазвитие. Опрос проводился в декабре 2024 года среди 5,3 тыс. человек из разных регионов России.
 

57% опрошенных рассказали hh.ru, что в 2025 году намерены активно уделять внимание своей карьере. Интересно, что за последнее время доля таких респондентов снизилась: год назад тратить больше времени на работу намеревались 65% россиян. 52% отметили, что в число их ключевых приоритетов входит семья, доля таких ответов заметно выросла (год назад – 42%).
 

Для 38% в приоритете саморазвитие, для 37% - здоровье, а для 21% - образование. По 20% россиян в новом году намерены уделять больше времени хобби и спорту, 10% - друзьям.
 


Среди жителей разных регионов наиболее нацелены на карьеру в 2025 году респонденты из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), а также Алтайского края и Калужской области (по 71%). Реже всех тратить большую часть времени на работу намерены жители Рязанской области (всего 42%).
 

Фокус на семью чаще всего будут делать жители Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%), на саморазвитие – жители Новосибирской области и Республики Татарстан (по 49%), а также Томской области (47%).
 

В профессиональном разрезе больше всех остальных своей работой в 2025 году озабочены представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (77%), «Информационные технологии» (66%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%). Меньше всего тратить время на работу в новом году собираются представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал» (32%).
 

Интересно, что развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%), а вот забота о семье одинакова важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%).
 

Уделять внимание друзьям, спорту, хобби и образование в 2025 году больше склонны россияне в возрасте 18-24 лет, они же чаще всех планируют посвятить год карьере и саморазвитию. Семья наиболее важна для респондентов 25-44 лет.

Теги: Опрос

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