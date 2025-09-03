Я нашел ошибку
Главные новости:
Подросткам хотят запретить делать татуировки
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки

3 сентября 2025 12:20
110
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки

В России вырос спрос на «специфических помощников»: более 30% опрошенных россиян готовы платить за эмоциональный и ситуативный сервис. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». С результатами исследования 3 сентября ознакомились «Известия».

Так, по итогам января – августа 2025 года количество запросов на нестандартную помощь выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, в то время как предложение от исполнителей увеличилось в среднем на 18%. По данным опроса, в этом году к разного рода нестандартным услугам прибегал каждый третий респондент.

Наиболее востребованными услугами оказались «тест-драйв собаки» — комплексное общение с питомцем перед приобретением, где рост запросов увеличился на 59% за год; «друг на час» (рост запросов на 37% за год); «помощь по огороду» (рост на 28%); «разбор завалов и расхламление» (рост на 24%) и «эмоциональное сопровождение в сложных разговорах» (рост на 23%).

Примечательно, что более 60% респондентов, обращающихся к подобного рода услугам, пожаловались на то, что, несмотря на увеличение количества предложений, им всё равно приходится записываться в лист ожидания. Так, срок ожидания «тест-драйва собаки», когда хозяева животных предлагают пообщаться посетителям с питомцем определенной породы, чтобы те приняли осознанное решение о приобретении животного, достигает в среднем двух недель, а помощника по огороду в летний период можно ждать еще дольше — до месяца.

Средний чек на нестандартные услуги в 2025 году составил 2 800 рублей за час, что на 35% выше, чем в прошлом году. При этом аналитики отметили достаточно большой разрыв цен в разных категориях услуг. Например, сопровождение в трудных жизненных разговорах (развод, увольнение, переговоры с родственниками) обходится клиентам в среднем в 6 500 рублей в час. В то же время за «тест-драйв собаки» россияне в среднем отдают 2 300 рублей. Помощник по огороду на один выходной день стоит около 4 200 рублей, а услуга «друг на час» обходится в среднем в 1500 рублей за сессию.

Наибольший рост спроса на нестандартные услуги зафиксирован в Казани (+61% к 2024 году), Екатеринбурге (+58%), Краснодаре (+54%) и Новосибирске (+49%). В Москве и Санкт-Петербурге рынок демонстрирует насыщение, однако в столицах сохраняется стабильно высокий спрос на узкопрофильные и эмоциональные форматы. Например, москвичи чаще других ищут «эмоциональных навигаторов» — людей, сопровождающих в моменты моральной нестабильности или изменений в жизни. Петербуржцы чаще обращаются за услугами «собеседника для пожилого родственника» и «помощника на похороны».

Согласно опросу, 32% респондентов готовы ежемесячно тратить до 5 тыс. рублей на услуги «житейской помощи», 33% — до 10 тыс. рублей, 18% — до 30 тыс. рублей, 11% — до 50 тыс. рублей и 6% — свыше 50 тыс. рублей.

«Нестандартные запросы на бытовые и социальные услуги — это отражение текущих изменений в образе жизни россиян. Люди стали чаще жить одни, меньше полагаться на родственников и друзей и активнее воспринимать человеческое участие как услугу. Мы видим стабильную монетизацию эмоций, одиночества и нехватки времени — и всё больше исполнителей адаптируются под этот спрос», — объяснила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
44
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
105
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
159
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
189
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
376
Весь список