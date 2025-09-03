Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки

110

В России вырос спрос на «специфических помощников»: более 30% опрошенных россиян готовы платить за эмоциональный и ситуативный сервис. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». С результатами исследования 3 сентября ознакомились «Известия».

Так, по итогам января – августа 2025 года количество запросов на нестандартную помощь выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, в то время как предложение от исполнителей увеличилось в среднем на 18%. По данным опроса, в этом году к разного рода нестандартным услугам прибегал каждый третий респондент.

Наиболее востребованными услугами оказались «тест-драйв собаки» — комплексное общение с питомцем перед приобретением, где рост запросов увеличился на 59% за год; «друг на час» (рост запросов на 37% за год); «помощь по огороду» (рост на 28%); «разбор завалов и расхламление» (рост на 24%) и «эмоциональное сопровождение в сложных разговорах» (рост на 23%).

Примечательно, что более 60% респондентов, обращающихся к подобного рода услугам, пожаловались на то, что, несмотря на увеличение количества предложений, им всё равно приходится записываться в лист ожидания. Так, срок ожидания «тест-драйва собаки», когда хозяева животных предлагают пообщаться посетителям с питомцем определенной породы, чтобы те приняли осознанное решение о приобретении животного, достигает в среднем двух недель, а помощника по огороду в летний период можно ждать еще дольше — до месяца.

Средний чек на нестандартные услуги в 2025 году составил 2 800 рублей за час, что на 35% выше, чем в прошлом году. При этом аналитики отметили достаточно большой разрыв цен в разных категориях услуг. Например, сопровождение в трудных жизненных разговорах (развод, увольнение, переговоры с родственниками) обходится клиентам в среднем в 6 500 рублей в час. В то же время за «тест-драйв собаки» россияне в среднем отдают 2 300 рублей. Помощник по огороду на один выходной день стоит около 4 200 рублей, а услуга «друг на час» обходится в среднем в 1500 рублей за сессию.

Наибольший рост спроса на нестандартные услуги зафиксирован в Казани (+61% к 2024 году), Екатеринбурге (+58%), Краснодаре (+54%) и Новосибирске (+49%). В Москве и Санкт-Петербурге рынок демонстрирует насыщение, однако в столицах сохраняется стабильно высокий спрос на узкопрофильные и эмоциональные форматы. Например, москвичи чаще других ищут «эмоциональных навигаторов» — людей, сопровождающих в моменты моральной нестабильности или изменений в жизни. Петербуржцы чаще обращаются за услугами «собеседника для пожилого родственника» и «помощника на похороны».

Согласно опросу, 32% респондентов готовы ежемесячно тратить до 5 тыс. рублей на услуги «житейской помощи», 33% — до 10 тыс. рублей, 18% — до 30 тыс. рублей, 11% — до 50 тыс. рублей и 6% — свыше 50 тыс. рублей.

«Нестандартные запросы на бытовые и социальные услуги — это отражение текущих изменений в образе жизни россиян. Люди стали чаще жить одни, меньше полагаться на родственников и друзей и активнее воспринимать человеческое участие как услугу. Мы видим стабильную монетизацию эмоций, одиночества и нехватки времени — и всё больше исполнителей адаптируются под этот спрос», — объяснила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.