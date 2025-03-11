Россияне смогут перенести свой номер телефона между регионами

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Минцифры подготовило соответствующий проект постановления. Провели пилотное тестирование, которое подтвердило техническую возможность такого переноса. Планируется, что воспользоваться услугой можно будет в 2026 году.

Теперь при переезде в другой регион абоненты смогут перенести свой номер к другому оператору связи или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе.

Раньше такой возможности не было, а перенести номер можно было только внутри одного региона.

Изменения сделают услуги удобнее и доступнее для граждан, а также помогут развить конкуренцию на рынке связи.