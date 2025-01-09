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Россиянам раскрыли способ избежать выгорания на работе после праздников

9 января 2025 11:59
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Россиянам раскрыли способ избежать выгорания на работе после праздников

Возвращаться в привычный рабочий темп после новогодних праздников необходимо постепенно и с минимальными усилиями. Об этом заявила продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина, ее слова приводит РИА Новости.

Что касается непосредственно самого рабочего процесса, то после новогодних праздников россиянам необходимо правильно расставить профессиональные приоритеты. В этом плане лучше сосредоточиться на выполнении мелких задач, чем уделять чрезмерное внимание реализации «глобальных планов», заключила Оборина. В противном случае могут появиться риски выгорания.

Кроме того, не лишним также будет ограничить споры с коллегами. Возбужденное состояние в первые рабочие дни после праздников не принесет особой пользы и может снизить продуктивность, пояснила эксперт. «В возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться», — заключила Оборина.

Ранее аналитики «ВсеИнструменты.ру» и «Скандинавского центра здоровья» сообщили, что для большинства россиян (59 процентов) основным источником стресса является работа. Снять напряжение большинству участников опроса (78 процентов) помогает ручной труд. Каждому пятому респонденту хобби необходимо для отвлечения от профессиональной деятельности и рутины, пишет Лента. 

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