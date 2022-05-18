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На Совете регистраторов при Управлении Росреестра по Самарской области обсудили актуальные вопросы приостановлений кадастрового учета и регистрации права. 
Росреестр СО: в оформлении недвижимости мелочей не бывает
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Росреестр СО: в оформлении недвижимости мелочей не бывает

18 мая 2022 16:49
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На Совете регистраторов при Управлении Росреестра по Самарской области обсудили актуальные вопросы приостановлений кадастрового учета и регистрации права. 

На Совете регистраторов при Управлении Росреестра по Самарской области обсудили актуальные вопросы приостановлений кадастрового учета и регистрации права. 

В этот раз в том числе детально разобрали вопрос, связанный с деятельностью кадастровых инженеров: указание адреса объекта недвижимости. Управлением Росреестра выявлено много случаев, когда кадастровые инженеры пренебрегают важной процедурой - проверкой адреса. Проверка занимает не много времени и проводится онлайн в открытом источнике - в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Эта система наполняется органами местного самоуправления: только они вправе присвоить объекту недвижимости адрес, после чего внести информацию о нем в ФИАС. При этом ни владельцы объекта недвижимости, ни кадастровые инженеры не уполномочены самостоятельно устанавливать адрес объекту недвижимости, а если это будет сделано, такой адрес будет вне правового поля. 

Перед началом проведения кадастровых работ кадастровый инженер должен посмотреть, внесен ли адрес объекта недвижимости в данную систему и только если он внесен, приступать к кадастровым работам. Каждый кадастровый инженер знает, что если адрес не внесен в ФИАС, Управление Росреестра не сможет осуществить учетно-регистрационные действия, даже если все остальные документы у заявителя будут в порядке. По всем случаям, когда у заявителя возникают проблемы из-за того, что кадастровый инженер (работу которого он оплатил), не проверил наличие адреса в ФИАС, Управление Росреестра решило направлять информацию в Саморегулируемую организацию кадастровых инженеров (СРО), в которой состоит кадастровый инженер. В Совете регистраторов выразили надежду, что СРО будет принимать меры в связи с недобросовестным предоставлением услуг такими кадастровыми инженерами, и в итоге заявители смогут беспрепятственно оформить недвижимость, избежав приостановлений. 

«В оформлении недвижимости не бывает мелочей, ведь все действия с ней затрагивают как имущественные права людей, так и социальную сферу жизни. Совет регистраторов при Управлении Росреестра дает нам дополнительную возможность выявить болевые точки участников рынка недвижимости в Самарской области, разработать алгоритм решения вопросов, в том числе во взаимодействии с кредитными организациями, застройщиками, кадастровыми инженерами, органами власти и органами местного самоуправления. Это позволит снизить количество приостановлений регистрации прав и кадастрового учета, а значит наши заявители получат услугу Росреестра быстро и высокого качества», - подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова, под председательством которой проходит Совет регистраторов.

 

Фото:   Росреестр СО

 

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