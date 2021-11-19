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Роспотребнадзор СО: работает горячая линия по услугам такси и каршеринга

19 ноября 2021 17:45
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Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам.

В Самаре организовано тематическое консультирование «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга». Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области».

Консультирование стартовало накануне. Оно будет вестись по 26 ноября 2021 года по следующему графику: с 10:00 до 16:00, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45 (кроме выходных дней).

Работает «горячая линия» по услугам такси и каршеринга. Интересующие вопросы специалистам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области можно задать по телефонам: (846) 260-69-56, (846) 260-50-25; специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» - по телефону: (846) 337-73-93.

 

Фото:   администрация СО

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