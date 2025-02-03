Росгвардеец из Самары получит звание «Мастера Спорта России» по итогам окружного чемпионата по зимнему офицерскому троеборью

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Офицер СОБР «ОМЕГА» Управления Росгвардии по Самарской области Владислав М. смог выполнить нормы спортивного звания «Мастер Спорта России» в упражнении № 3, которое будет ему присвоено в ближайшее время. Росгвардеец продемонстрировал высочайший уровень подготовки и невероятную волю к победе на чемпионате по зимнему офицерскому троеборью, участие в котором приняли 19 команд из региональных управлений и воинских частей Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.

Соревнования проходили на базе тольяттинского ОМОНа «Орлан». Участники соревнований состязались в стрельбе из боевого оружия, плавании на различные дистанции и лыжных гонках. По завершении соревнований были определены команды-победители и лучшие спортсмены округа.

В торжественной обстановке призерам турнира были вручены кубки, медали и грамоты. Награждение победителей провел начальник физической подготовки и спорта Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии, полковник Сергей Аристов.

Стоит отметить, что спортсмены, продемонстрировавшие лучшие результаты, по традиции, войдут в сборную округа, которая будет защищать честь Приволжья на всероссийском чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области