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Родителей приглашают принять участие в познавательном тесте «Секреты Развивающих Игрушек: Проверь себя!» и проверить свои знания о воспитании и развитии детей в раннем возрасте.

Диктант проходит в рамках федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» на сайте проекта.

О диктанте:

Формат: тест состоит из 20 вопросов, каждый из которых имеет один верный вариант ответа.

Цель: проверить уровень знаний родителей о безопасных и эффективных игрушках для малышей.

Критерии прохождения: тест считается успешно пройденным, если участник правильно ответит минимум на 18 вопросов из 20.

После успешной сдачи теста все участники получат сертификат о прохождении диктанта.

Фото: freepik.com