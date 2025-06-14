Родителей приглашают принять участие в познавательном тесте «Секреты Развивающих Игрушек: Проверь себя!» и проверить свои знания о воспитании и развитии детей в раннем возрасте.
Диктант проходит в рамках федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» на сайте проекта.
О диктанте:
Формат: тест состоит из 20 вопросов, каждый из которых имеет один верный вариант ответа.
Цель: проверить уровень знаний родителей о безопасных и эффективных игрушках для малышей.
Критерии прохождения: тест считается успешно пройденным, если участник правильно ответит минимум на 18 вопросов из 20.
После успешной сдачи теста все участники получат сертификат о прохождении диктанта.
Фото: freepik.com