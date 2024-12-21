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РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации

21 декабря 2024 19:36
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По данным на сайте регулятора, мессенджер был внесен в перечень 19 декабря 2024 года.

Мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ", — сказали в ведомстве.

Там добавили, что сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.

По данным на сайте регулятора, мессенджер был внесен в перечень 19 декабря 2024 года. Аналогичная запись относится к платформе Skype.

Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.

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