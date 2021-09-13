Результаты рейдов ГИБДД Самарской области за три дня

С 10 по 12 сентября сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД РФ.
На дорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3026 различных правонарушений в области дорожного движения.
Среди них:
- 61 - управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
- 18 - управление водителями транспортом, не имея на это права, либо лишенные права управления;
- 341 административный материал составлен за управление транспортными средствами, на которых установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств;
- 72 водителя привлечены за нарушение правил перевозки детей;
- 301 пешеход нарушил ПДД РФ;
- 271 автомобилист не выполнил требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения.
Региональная ГИБДД убедительно просит не забывать о безопасности дорожного движения. Помните, легкомысленное отношение к Правилам дорожного движения рано или поздно приводит к трагедии.
Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области