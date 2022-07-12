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Мероприятия
Ребята из города Снежное ДНР побывали на экскурсии в музее "Самара Космическая"
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Ребята из города Снежное ДНР побывали на экскурсии в музее "Самара Космическая"

12 июля 2022 16:35
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Экскурсия вызвала неподдельный интерес у ребят,они завалили экскурсовода вопросами, наделали много фотографий на память.

Сегодня ребята из г. Снежное ДНР посетили познавательную экскурсию в музей "Самара Космическая". В музее пообщалась с ребятами, узнала их впечатления от отдыха министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Здесь они увидели настоящие артефакты ракетно-космической техники и модели ракет, интерактивные экспонаты, которые рассказывают о том, как эта техника работает. А самые внимательные узнали ответы на самые любопытные вопросы человеческого быта в космосе: о том, как живут космонавты на орбитальной станции, как работают и отдыхают, что едят, как моются и тренируются, какие проводят эксперименты.

Экскурсия вызвала неподдельный интерес у ребят,они завалили экскурсовода вопросами, наделали много фотографий на память.

А дальше отправились путешествовать по Самаре, ее основным знаковым достопримечательностям, а после прогуляются по знаменитой Самарской набережной.
Протяженность нашей набережной более 4 км — это самая большая и красивая набережная среди всех городов на Волге.
Ребята очень хотели увидеть Волгу и даже искупаться в ней.

Напомним, что 128 детей в возрасте от 9 до 16 лет из города Снежное чуть больше, чем две недели назад приехали к нам в Самарскую область, чтобы провести часть своих каникул, отдохнуть и оздоровиться в одном из санатории Кинель-Черкасского района. Ребята из ЛНР и ДНР отдыхают вместе с детьми из Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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