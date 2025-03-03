Работодатели Самарской области стали в 2 раза чаще приглашать на работу соискателей старшего возраста

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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали 4,2 млн приглашений на вакансии, которые работодатели Самарской области отправили соискателям за 2024 год, и выяснили, кандидаты какого возраста пользуются наибольшим спросом на рынке труда региона.



За 2024 год работодатели Самарской области направили соискателям почти 4,2 млн приглашений на различные вакансии – это на 74% больше, чем в 2023 году. При это само по себе количество вакансий год к году увеличилось на 16%.



«Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей. Людей на рынке труда не становится больше, и конкуренция за сотрудников нарастает. Компании начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.



Так, в 2024 году соискатели Самарской области в возрасте от 41 до 50 лет получили 596,6 тыс. приглашений на вакансии, что на 87% больше, чем в 2023 году. Соискатели 51-60 лет получили 179,4 тыс. приглашений (+89% год к году), от 61 года и старше – 24,7 тыс. приглашений (+108%).



В то же время количество приглашений, полученных подростками (14-18 лет), составило 184,2 тыс. – рост год к году всего на 37%. Количество приглашений на вакансии, отправленных соискателям в возрасте от 19 до 30 лет, по сравнению с 2023 годом выросло на 68% и составило почти 2 млн, в возрасте от 31 до 40 лет – на 81%, составив 1,2 млн.



«Костяк» рынка труда по-прежнему составляют соискатели 19-30 лет и 31-40 лет, причем почти в одинаковой пропорции – на них приходится по 33% и 32% от общего количества резюме за 2024 год. Пятая часть резюме (21%) принадлежит самарцам 41-50 лет, 9% - 51-60 лет. Меньше всего на рынке труда представлены подростки (14-18 лет) и пожилые люди старше 60 лет – по 4% и 1% соответственно.



Однако распределение резюме соискателей по возрасту не пропорционально приглашениям на вакансии со стороны компаний. Так, основной интерес работодателей сосредоточен в когорте 19-30 лет – на этих людей приходится почти половина (47%) приглашений на собеседования в Самарской области. Категория тридцатилетних заметно уступает: на возраст 31-40 лет приходится только 29% приглашений. Еще 14% приглашений были отправлены самарцам 41-50 лет, по 4% – 14-18 лет и 51-60 лет. На соискателей старше 60 лет приходится 1% от всех приглашений на вакансии.

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к людям в возрасте 41-50 лет, вошли «Высший и средний менеджмент» (33% приглашений на такие вакансии были сделаны людям указанной возрастной категории), «Финансы, бухгалтерия» (27%), «Безопасность» (25%), а также «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23%).



Соискателей в возрасте 51-60 лет чаще всего зовут на вакансии, которые относятся к профессиональным сферам «Безопасность» (17% приглашений), «Сельское хозяйство» (9%), а также «Добыча сырья», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 8%). Людей старше 60 лет чаще всего работодатели готовы видеть на позициях в сферах «Безопасность» (4%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (2%).