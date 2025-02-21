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Путина попросили не принимать законопроект о российских автомобилях в такси

21 февраля 2025 11:45
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Путина попросили не принимать законопроект о российских автомобилях в такси

Глава Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не принимать законопроект, обязывающий таксопарки, самозанятых водителей и каршеринговые сервисы использовать машины только российской сборки. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

Инициатива локализации производства автомобилей для такси и каршеринга принадлежит президенту РФ, летом 2023 года он дал поручение рассмотреть вопрос премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Соответствующий законопроект был подготовлен главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. Издание пишет, что законопроект приняли в первом чтении в январе 2024 года и намеревались принять его до конца года, но этого не случилось.

Он подразумевает измерение уровня локализации автопарка баллами. Согласно тексту закона, правительство РФ должно будет установить минимальный размер локализации, на который будут ориентироваться регионы.

В своем обращении к российскому лидеру Игорь Жмакин попросил разработать механизмы, которые позволят сбалансировать интересы автопроизводителей и перевозчиков, уточняет "Коммерсантъ". В ОСР отмечают, что если крупные таксопарки с большей вероятностью смогут позволить себе обновление автопарка, то индивидуальные перевозчики и самозанятые водители столкнутся с серьезными проблемами, так как замена автомобиля большинству из них недоступна из-за высоких цен и отсутствия программ льготного кредитования.

Эксперты и участники рынка в разговоре с изданием также считают, что принятие этого законопроекта негативно скажется на отрасли, пишет Смотрим. 

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