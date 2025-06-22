Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные и социально-экономические вузы

102

ЕГЭ по истории следует сделать необходимым для поступающих в гуманитарные и социально-экономические вузы. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории, пишут "Известия".

В ходе встречи ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать обязательным ЕГЭ для поступающих в гуманитарные и социально-экономические вузы.

«Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — отреагировал глава государства на соответствующее предложение.

Ранее Путин отметил отсутствие правдивой информации о ВОВ в старых учебниках. Путин обратил внимание на наличие откровенной русофобии и искажения исторических фактов в этих учебниках.

Фото: freepik.com