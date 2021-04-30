Психологи ИК-6 СО провели антикоррупционные мероприятия среди сотрудников

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Психологами исправительного учреждения велась активная работа по выявлению лиц, склонных к коррупции. Среди проведенных психологических мероприятий – углубленное психодиагностическое обследование сотрудников на предмет риска склонности к коррупционным правонарушениям.

В тестировании участвовало 96 специалистов. В рамках служебной профессиональной подготовки проведено занятие с личным составом. Просмотрен документальный фильм «Звонок из тюрьмы». Также организованы профилактические беседы о нормах, регламентирующих режимные требования.

Кроме того, оформлены стенды с информацией о мерах, принятых к нарушителям антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области