В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Прямой эфир с жителями проведет глава Октябрьского района Самары Сергей Радько

29 октября 2025 16:20
146
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года.

31 октября в 18:00 глава Октябрьского района Самары Сергей Радько проведет прямой эфир с жителями.

В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года. Он расскажет о благоустройстве дворов и ремонте дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», коснется темы реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Семья», развития пляжных территорий реки Волги.

Сергей Радько также ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вопросы, которые вы зададите в комментариях к эфиру. Задать вопрос главе района можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10364.

Прямой эфир пройдет здесь: https://vkvideo.ru/video754915158_456239581.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
221
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
299
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
394
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1247
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
395
