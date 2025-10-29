Прямой эфир с жителями проведет глава Октябрьского района Самары Сергей Радько

146

31 октября в 18:00 глава Октябрьского района Самары Сергей Радько проведет прямой эфир с жителями.



В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года. Он расскажет о благоустройстве дворов и ремонте дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», коснется темы реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Семья», развития пляжных территорий реки Волги.



Сергей Радько также ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вопросы, которые вы зададите в комментариях к эфиру. Задать вопрос главе района можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10364.



Прямой эфир пройдет здесь: https://vkvideo.ru/video754915158_456239581.

Фото: пресс-служба администрации Самары